Dia do Leite: qual a diferença entre o leite fresco tipo A e o UHT?

No dia 1º de junho é celebrado o Dia Internacional do Leite, um alimento presente nas mesas de café da manhã da maioria das famílias brasileiras. Pelo seu alto valor nutricional, está comprovado que é essencial para o desenvolvimento de crianças, e os nutricionistas recomendam o consumo de duas a três porções diárias de leite e derivados na alimentação dos pequenos. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN), o leite de vaca possui 87% de água e 13% de outros componentes, como cálcio, potássio, fósforo e vitaminas A e B, importantes para uma alimentação saudável.

São vários tipos de leite de vaca: desde leite UHT, leite fresco, leite fresco tipo A, leite tipo A2. Mas quais são as diferenças entre eles? Especificamente entre leite fresco tipo A e o leite UHT?

O leite fresco tipo A, passa por um processo de pasteurização, no qual é aquecido a temperaturas entre 73ºC e 75ºC e, em seguida, resfriado rapidamente. Esse processo elimina os micro-organismos que fazem mal à saúde, mas preserva os nutrientes e minerais do leite que são benéficos para o nosso organismo. Para ser considerado leite fresco tipo A, ele deve ser produzido a partir de um único rebanho, ordenhado e envasado dentro da própria fazenda. Todo processo é 100% mecânico, sem nenhum contato manual, e segue rigorosos controles de higiene e saúde. Além disso, o leite fresco tipo A é puro, sem aditivos e conservantes. Por ser um leite fresco, sua validade é mais curta, geralmente até 14 dias.

Já o leite UHT, também conhecido como leite longa vida, passa por um procedimento chamado ultra pasteurização, onde é aquecido a altas temperaturas, podendo chegar até 150ºC, por isso a sigla UHT, que significa Ultra High Temperature em inglês. Esse processo elimina praticamente todos os micro-organismos presentes no leite e também os nutrientes e minerais importantes. No Leite UHT, é comum a adição de aditivos e conservantes, o que prolonga sua validade para três a quatro meses.

A Xandô é referência em leite fresco tipo A, sendo líder de mercado no estado de SP, seu produto possui um grande diferencial no mercado devido a sua qualidade superior, procedência comprovada, pureza e frescor. Seu produto é produzido em ambiente controlado com acompanhamento de especialistas e rastreabilidade devido a toda tecnologia oferecida pela Fazenda Colorado, que é atualmente, eleita pela 11ª vez na edição 2024 do Ranking Top 100, da Revista MilkPoint, como maior produtora de leite.

De acordo com a gerente de marketing da Xandô, Débora Gasperi, um dos ideais da empresa é demonstrar cuidado com a saúde de seus consumidores. “Na Xandô nosso leite é leite porque a nossa missão é nutrir as pessoas trazendo para a mesa dos consumidores alimentos e bebidas de origem natural e verdadeira, nossos produtos são sempre frescos, a natureza produz e a Xandô embala. E o consumidor sabe exatamente de onde veio, o que você está consumindo.”

