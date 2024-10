Dia do idoso: Seduc-SP tem modelo flexível e oportunidade para 60+ voltarem a estudar

As escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo têm quase 3.500 alunos entre 60 e 95 anos de idade matriculados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Desses, cerca de 1.500 estudam nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs), que oferecem a oportunidade de conclusão dos estudos sem a necessidade de frequentar a escola todos os dias.

Entre o ano passado e este, os CEEJAs ganharam mais de 500 alunos. Os CEEJAs oferecem aulas em formato flexível e os alunos s podem ir até a escola quantas vezes for possível durante a semana para tirar as dúvidas com os professores.

A formação no Ensino Fundamental e Médio é organizada em regime de eliminação de disciplinas, inclusive com aproveitamento de estudos anteriores, devidamente comprovados. No Ensino Médio, novas disciplinas do currículo, como educação financeira, também são oferecidas nos CEEJAs.

Aos 68 anos de idade, Marcirose Santoro de Toledo acaba de concluir seus estudos no CEEJA Professora Jeanette Martins, localizado na cidade de Campinas. “Gostaria de dizer para todos aqueles que têm vontade, desejo de voltar a estudar, como eu tive, que vá a uma dessas escolas para jovens e adultos. É muito bom você preencher esse tempo da sua vida com estudo”, afirma.

Como voltar a estudar

Em todo o Estado, há 40 CEEJAS e eles estão localizados em várias regiões (veja lista abaixo). Para os 60+ que desejam voltar aos estudos, também é possível se matricular nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2025.

Na EJA, é preciso seguir todas as disciplinas para cada ano do Ensino Fundamental e para cada série do Ensino Médio e as aulas acontecem nas unidades da rede, no período noturno. Os anos finais do Ensino Fundamental podem ser concluídos em dois anos e as três séries do Ensino Médio em um ano e meio.

Para se matricular nos CEEJAs é preciso ter ao menos 18 anos, apresentar:

Documento pessoal, como RG, CNH ou Certidão de Nascimento;

Comprovante de endereço (neste caso, pode ser documento de próprio punho);

Histórico escolar ou comprovante de escolaridade.

No CEEJA, a ausência de algum dos documentos não deve ser obstáculo para a matrícula. Por exemplo, caso o candidato não possua comprovante de escolaridade, o Centro deve aplicar avaliações para definir a classificação do aluno em determinado ano do Ensino Fundamental ou série do Ensino Médio, de acordo com o seu nível de conhecimento.

Confira abaixo a lista dos 40 CEEJAs do Estado