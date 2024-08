Dia do Garçom: estado de São Paulo tem cursos gratuitos no setor e vagas de emprego

Celebrado em 11 de agosto, o Dia do Garçom é uma forma de homenagear esses profissionais que oferecem serviços de qualidade em restaurantes, bares, hotéis, entre outros estabelecimentos do estado de São Paulo. Para dar visibilidade à data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca os cursos profissionalizantes gratuitos do Qualifica SP voltados para a área e as vagas de emprego disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Para quem deseja se tornar um garçom, a SDE oferece qualificação profissional gratuita por meio do programa Qualifica SP. Jovens e adultos que têm vontade de atuar nos mais variados serviços gastronômicos podem se inscrever no curso de garçom na modalidade Novo Emprego, em todo o estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.qualificasp.sp.gov.br, no qual é possível consultar os municípios participantes. Atualmente, há oito turmas abertas com 260 vagas.

Foi o que fez Sérgio Aparecido Santos, de 32 anos, que em dezembro de 2023 finalizou o curso de garçom do Qualifica SP no município de São Vicente, localizado na Região Metropolitana da Baixada Santista. Ele conta que tinha o objetivo de adquirir conhecimentos e entrar neste mercado de trabalho. “Foi uma experiência extremamente gratificante. Além de aprender habilidades práticas, como serviços ao cliente, você desenvolve uma capacidade única de interagir com pessoas de diferentes origens. Além disso, pode aprimorar sua comunicação e a aptidão do trabalho em equipe”, destaca o ex-aluno.

Ele completa com um conselho para quem deseja participar do Qualifica SP: “Quer adquirir uma experiência que possa levá-lo a qualquer lugar do mundo? Tem prazer em fazer parte de momentos especiais na vida das pessoas? Então, o curso do Qualifica SP é um passo importante para o seu futuro”, conclui.

Vagas de emprego

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) estão com 79 vagas disponíveis no estado de São Paulo para quem deseja atuar como garçom. Para se candidatar a uma oportunidade, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em todo o território estadual, há mais de 230 unidades.

Além das vagas, os PATs oferecem informações relacionadas à Carteira de Trabalho e à Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.