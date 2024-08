Dia do Folclore: 4 livros para celebrar a cultura popular brasileira

Em 22 de agosto é celebrado o “Dia do Folclore” e pensando no atual cenário, onde as pessoas são ligadas a personagens estrangeiros dos cinemas e jogos eletrônicos, a Disal, referência no mercado editorial, criou uma seleção para retomar e celebrar as culturas populares do Brasil através das histórias e grandes nomes que fazem parte da festa típica do país.

O Folclore abrange lendas, mitos, música, danças, superstições, brincadeiras e até comemorações festivas de uma região ou comunidade. Ele é a manifestação da cultura popular que forma a identidade social de um povo e é passado de geração a geração.

Para Clineia Candia, professora e parceira da Disal, o Folclore é um importante patrimônio da humanidade, por isso é tão importante ser abordado em sala de aula. “Para entendermos o Brasil, precisamos entender o Folclore. Estamos falando de um conjunto de tradições que vem de nossos antepassados e que, se não for passado adiante, corremos o risco de perder o que construímos ao longo da história”, afirma.

Além das escolas, muitas famílias usavam lendas para educar as crianças dentro de casa e até hoje existem também diversos congressos e eventos organizados para resguardar, incentivar e reconhecer este patrimônio imaterial da história do país.

Aspectos do Folclore brasileiro – Mário de Andrade

A obra simboliza parte do fundamental conhecimento que ele acumulou acerca do conjunto de tradições e costumes que integraram a formação do povo brasileiro. No estudo, Mário empreende um amplo e profundo balanço acerca dos estudos existentes sobre o folclore no país, apontando para a necessidade de os pesquisadores posicionarem seus objetos não como algo pitoresco, mas sim cientes de estarem diante da importante missão de lidar com conhecimento de grande utilidade para a humanidade.

Folclore do Brasil – Pesquisas e notas – Luís Câmara Cascudo

Aqui, Câmara Cascudo, um dos nossos maiores folcloristas, examina em detalhes as festividades, alimentação, dança, lendas, contos e outros referenciais culturais do povo brasileiro. Com uma linguagem envolvente, nos oferece um inventário precioso destas criações, discorrendo sobre suas origens e suas variações encontradas em todo país.

Dicionário do Folclore brasileiro – Luís da Câmara Cascudo

Espécie de súmula de mais de quarenta anos de estudo e pesquisa apaixonada do folclore e da etnografia brasileira, a obra é uma síntese viva e palpitante, através de milhares de verbetes, das superstições, crendices, mitos, danças, lendas, práticas mágicas adotadas e vividas pelo povo brasileiro em seu cotidiano. Registra, por exemplo, locais de devoção popular, como Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Aparecida e Bom Jesus de Pirapora, em São Paulo, formas de trabalho cooperativo mutirão e movimentos de rebeldia popular.

O livro de ouro do Folclore brasileiro – Sylvio Panza

O folclore brasileiro é o resultado da mistura de diversas culturas, como a indígena, a portuguesa, a africana e de todos os povos de imigraram para o Brasil. Neste livro, você contará com a ajuda dos personagens do nosso folclore para aprender sobre literatura, lendas atividades, pratos típicos e costumes populares de todas as regiões do nosso país.

