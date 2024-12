Dia do Extrativismo: Projetos de carbono transformam comunidades na Amazônia

O Dia do Extrativismo, celebrado neste domingo, em 22 de dezembro, é mais do que uma homenagem ao seringueiro Chico Mendes, assassinado nesta data em 1988. Ele nos convida a refletir sobre as comunidades que vivem da floresta e trabalham pela sua preservação.

Na Amazônia, essas comunidades enfrentam desafios diários, mas também encontram em projetos de crédito de carbono – como o Ipoá, da Carbonext –, novas oportunidades para transformar suas realidades sem abrir mão da sustentabilidade.

Desde 2022, o projeto tem atuado junto a três comunidades no sul do Amazonas – Terra Preta, Vale da Bênção e Taracuá –, promovendo acesso à energia, conectividade, treinamentos e educação, que ajudam a fortalecer práticas tradicionais como a extração sustentável do óleo de copaíba.

A riqueza e os desafios da extração de copaíba

Nas comunidades atendidas pelo projeto Ipoá, a extração do óleo de copaíba é muito mais do que uma atividade econômica. É parte de uma tradição que combina conhecimento ancestral e cuidado com a floresta. “Nós sabemos que a retirada do óleo precisa respeitar o tempo da natureza. Não dá para retirar de qualquer jeito”, explica Moacir, presidente da Associação Agroextrativista criada pelo projeto.

O óleo, conhecido por suas propriedades medicinais e cosméticas, é coletado de forma sustentável e vendido em garrafas improvisadas, com 250 ml custando em torno de R$ 50. No entanto, a comercialização ainda é limitada devido ao isolamento geográfico e à dificuldade de acessar mercados maiores.

Com o apoio da Carbonext, as comunidades criaram uma associação que representa as três comunidades, que além das inumeras possibilidades que uma organização social formalizada pode trazer, também possibilita organizar a produção e buscar novos compradores, alem do acesso a programas e iniciativas voltadas para esses grupos.

Energia e conectividade: luz e oportunidades

Porém, antes mesmo de aprimorar o extrativismo na região, era preciso criar uma base para a comunidade se desenvolver, com os recursos mínimos necessários. Antes do projeto Ipoá, as comunidades de Terra Preta, Vale da Benção e Taracuá viviam sem acesso à energia elétrica e comunicação a distância. Já nas primeiras expedições, foram instaladas placas solares e conectividade via Starlink, transformando o dia a dia de cerca de 20 famílias.

“Agora, podemos ter luz em nossas casas, estudar online e até vender nossos produtos de forma mais organizada. Isso mudou tudo para nós”, afirma o presidente da Associação Agroextrativista, Moacir. Essas ações abriram portas para o acesso à educação de forma remota, comunicação entre os moradores e maior integração com o mundo exterior.

Projeto Ipoá: união entre floresta e desenvolvimento sustentável

Com foco na conservação de mais de 17 mil hectares de floresta, o projeto Ipoá REDD+ é uma iniciativa da Carbonext que visa evitar o desmatamento, preservar a biodiversidade e promover o desenvolvimento comunitário.