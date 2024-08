Dia do Estagiário: Jovens profissionais se destacam na área de Saneamento

O Dia Nacional do Estagiário, celebrado em 18 de agosto, é uma data dedicada a reconhecer o trabalho de jovens que iniciam suas carreiras e começam a criar seu perfil profissional. É a oportunidade de colocar em prática suas habilidades, identificando as possíveis áreas de atuação, as vocações e responsabilidades.

Para milhares de jovens no Brasil, o estágio é o primeiro passo rumo à vida profissional, pois é nesse período de aprendizado que eles têm a oportunidade de estabelecer contato com o mundo do trabalho, integrando o aprendizado da sala de aula à prática empresarial.

E nesta data, a BRK, empresa que opera os serviços de esgoto em Mauá, destaca a importância da atuação dos estagiários na área de saneamento, contribuindo com os avanços dos serviços no país.

A empresa conta com um programa de estágio estruturado, que seleciona jovens anualmente, possibilitando que eles conheçam as melhores soluções no âmbito do saneamento e sistemas que contribuem diretamente com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Atuando na equipe operacional em Mauá desde março deste ano, a estudante de Engenharia Ambiental e Urbana, Nathalia de Cássia Costa destaca que o programa de estágio é uma experiência valiosa e um diferencial para o seu crescimento profissional.

“A oportunidade de atuar na área de saneamento, por meio do estágio, antes de concluir meus estudos, possibilita unir os conhecimentos práticos sobre o setor e aplicar toda a teoria adquirida em sala de aula de forma imediata, construindo uma bagagem de experiência sólida no setor, com a perspectiva de oportunidades no futuro”.

Adriana Regina, responsável pela área de Recursos Humanos da BRK em Mauá, ressalta que os profissionais que ingressam no programa de estágio da empresa passam por um processo de capacitação. “O programa de estágio busca extrair na prática as melhores qualidades do futuro profissional. Durante o tempo em que os estagiários fazem parte da equipe, eles têm a oportunidade de desenvolver o autoconhecimento, conhecer as ferramentas de trabalho e as atividades diárias com o acompanhamento de profissionais experientes. Além disso, têm acesso a treinamentos formais, ações que serão fundamentais para suas carreiras”, afirma.

A BRK acredita que o programa de estágio é fundamental para o desenvolvimento profissional dos estudantes que têm a oportunidade de contribuir com a transformação do setor de saneamento no país para muito além do básico.

Dia do Estagiário

O Dia do Estagiário, comemorado em 18 de agosto, foi estabelecido em 1982, com a publicação do Decreto nº 87.497/82, documento que regulamentou a lei existente sobre estágio.