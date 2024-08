Dia do estagiário: entenda como administrar seu salário sem deixar a grana escapar

Celebrado em 18 de agosto, o Dia do Estagiário foi criado para comemorar a importância dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Para muitos estudantes, esse também é o momento do primeiro salário. Dados do site de recrutamento Glassdoor apontam que a média salarial para o cargo é de R$1.662. O número foi avaliado a partir de 35.229 salários. Para os especialistas em finanças, saber administrar esse valor é essencial para uma vida financeira saudável.

O primeiro salário vem em conjunto com dois precedentes: independência e responsabilidade. Uma pesquisa realizada pelo Mercado Ads, unidade de negócios e publicidade do Mercado Livre, revelou que a geração Z é o grupo que mais apresenta crescimento de gastos (48%), especialmente com itens como celulares e outros artigos tecnológicos. Marcas como Apple, Microsoft e Sony são as empresas favoritas dos jovens, como aponta o levantamento da Ng.Cash, plataforma brasileira de serviços financeiros.

Fernando Lamounier, especialista em educação financeira e diretor de novos negócios da Multimarcas Consórcios, explica que é necessário pensar em longo prazo na organização das finanças e, desde cedo, aprender a rentabilizar o dinheiro: “O planejamento financeiro garante uma independência econômica para o jovem, além de segurança financeira e capacidade de enfrentar desafios futuros, proporcionando oportunidades de investimento e realização de objetivos pessoais. Definir metas financeiras claras e que sejam condizentes com o seu salário é um outro fator que deve ser levado em consideração”.

Administrando o Primeiro Salário

Administrar bem o primeiro salário e definir suas prioridades serão a chave para garantir um resultado positivo. O estudo “Gerações”, realizado pela Croma Consultoria, parte do Grupo Croma, revelou que grande parte dos jovens atualmente buscam soluções digitais para suas finanças, tendo a geração Z preferência por bancos digitais (69%) e carteiras digitais (56%).

No entanto, um levantamento conduzido pelo Banco Central (BC) e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), divulgou que 64% dos jovens entre 16 e 24 anos afirmaram que sua renda não é suficiente para cobrir os gastos no final do mês. Um fator preocupante e que demonstra a necessidade de jovens terem mais conhecimento sobre educação financeira.

Diante disso, o especialista listou alguns pontos para que o jovem coloque em prática o planejamento financeiro:

Aposte na organização do seu orçamento: criar um orçamento detalhado, ainda que no início da sua carreira, possibilita que o estagiário consiga pôr na ponta do lápis suas despesas fixas e variáveis, permitindo-lhe ter uma visualização mais lúcida sobre para onde seu dinheiro está indo e fazer os ajustes necessários.

Um bom exemplo que pode ser usado para quem está iniciando sua vida financeira é a regra “50, 30, 20”. Nela o orçamento é separado em três partes: 50% para gastos fixos e essenciais; 30% para gastos variáveis e que podem ser cortados caso necessário; e 20% para investimentos ou criação de um fundo de reserva. Para entender melhor a regra, o especialista fez uma simulação com o salário de R$1.662. “Com essa renda por mês, é possível separar R$831,00 para gastos fixos, R$498,60 com gastos variáveis e R$332,40 para investimentos ou reserva de emergência”.

Saiba quais são suas prioridades, evitando assim dívidas desnecessárias: Não ceder a impulsos é algo que precisamos lidar desde cedo, por isso, é importante saber distinguir se a compra é realmente necessária para atender às suas necessidades imediatas e se você terá capacidade de pagar as parcelas mensais ou as prestações dentro do prazo estabelecido.

Poupe, poupe e poupe: Parece um CTRL+C/ CTRL+V, mas é necessário guardar uma quantia de dinheiro a cada mês. Além de ajudar a construir uma reserva de emergência, também é essencial para alcançar suas metas financeiras em um longo prazo. Poupar regularmente, faz com que o jovem esteja preparado para enfrentar imprevistos e despesas inesperadas.

Planeje o seu futuro: não se pode apenas viver o agora, é necessário pensar nos próximos passos tanto da sua vida profissional como da pessoal. Pode parecer assustador mas aprender sobre investimentos básicos é essencial para aqueles que querem fazer o dinheiro render e, no futuro, investir em cursos, intercâmbios ou até mesmo adquirir bens. Para isso, comece com um plano de previdência ou até mesmo formas de poupança que podem assegurar um futuro financeiro seguro.

“Iniciar sua vida financeira bem planejada, com um orçamento detalhado e uma estratégia de gastos consciente, é fundamental para evitar o acúmulo de dívidas indesejadas e garantir uma base sólida para um futuro financeiro saudável”, conclui Lamounier.