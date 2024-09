Dia do Encanador: Profissional estratégico para a eficiência do Saneamento

Os encanadores são os responsáveis por garantir que a população se conecte às redes da BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto de Mauá, e manter as tubulações em pleno funcionamento. Ele realiza, diariamente, atividades de alto impacto e complexidade, como a instalação, manutenção e inspeção das tubulações de água e esgoto.

O trabalho do encanador é de muita responsabilidade e perfeição. Além de executar a montagem de extensões de redes de acordo com as especificações de cada projeto, o profissional é fundamental para a segurança e a estabilidade dos serviços de saneamento, pois realiza pesquisas sistemáticas de vazamentos em redes e ramais, avalia as condições gerais dos equipamentos e conduz ações corretivas e preventivas de manutenção em redes.

“Esta é uma profissão versátil e estratégica na área de saneamento, visto que o encanador atua alinhado aos procedimentos de qualidade, segurança e meio ambiente, assegurando toda a eficiência dos serviços oferecidos à população”, destaca Evaristo Reis, responsável pela área operacional da BRK em Mauá.

Atuando como encanador da equipe operacional, Vanildo Pereira da Silva reforça para quem procura a carreira ou já atua na área que é necessário se qualificar sempre em busca de aprimorar seus conhecimentos.

“Vale ressaltar que o mercado de trabalho para encanador vem se mostrando promissor, mas é fundamental estar atento aos cursos profissionalizantes, destaca Vanildo.

Outro ponto fundamental para o desempenho das atividades de encanador e que é de extrema importância é a escolha de ferramentas de qualidade para desempenhar a atividade. “A segurança para o bom desempenho nas tarefas deve estar em primeiro lugar”, reforça Vanildo.

A BRK deseja um feliz dia para todos os encanadores que desempenham um trabalho essencial e que vai muito além do saneamento, levando conexão, qualidade de vida e saúde para população.