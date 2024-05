Dia do Desafio celebra 30 anos de incentivo à prática de atividade física

Em 2024, o Dia do Desafio chega a sua 30ª edição no dia 29 de maio, com a participação de mais de 3.500 organizações públicas e privadas em 14 países. Somente no estado de São Paulo são mais de 350 atividades físico-esportivas gratuitas promovidas pelo Sesc em todas as suas unidades, bem como espaços públicos e ambientes externos. A programação do Sesc Santo André e Sesc São Caetano incluem diferentes ações formativas esportivas para educadores de municípios do ABCD, atividades esportivas e vivências para alunos e integrantes de programas da unidade, ações direcionadas para o relacionamento com empresas e uma atividade de dança aberta ao público.

O Dia do Desafio foi criado pela TAFISA (The Association For International Sport for All), sob coordenação do Sesc São Paulo no Continente Americano, com apoio institucional da ISCA (International Sport and Culture Association), da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e do Governo Federal por meio do Ministério do Esporte. A campanhaacontece desde 1995, na última quarta-feira do mês de maio, promovendo uma série de oportunidades para prática esportiva para o dia e além dele, tornando-se presente na rotina das pessoas por todo o ano. Em 2018, o Dia Nacional do Desafio também foi instituído no calendário federal por meio da Lei nº 13.465/2018.

Com o tema “Se Joga no Desafio”, o Dia do Desafio 2024 está divido em três eixos: Movimento Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde, Promoção dos conceitos de Atividade Física Recreativa e Utilitária e Modais de Locomoção (caminhar, correr e pedalar). Dessa forma, a campanha reforça seu empenho em possibilitar a experimentação de diferentes práticas físico-esportiva e contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.

Sobre os eixos de programação:

– Movimento Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde, criado em 1986, é coordenado nas Américas pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e oferece indicadores e informações para que gestores criem, a partir de 4 eixos de reflexão – sustentabilidade, estilo de vida, planejamento urbano e arquitetura sustentável – sistemas em suas cidades que estimulem a adoção de hábitos saudáveis, como o da prática regular de esportes e atividades físicas.

– Promoção dos conceitos de Atividade Física Recreativa (praticada em momentos de Lazer, pautada pelo prazer e espontaneidade) e Atividade Física Utilitária (praticada tanto em momentos de lazer, como nas atividades do dia a dia tais como: locomover-se ativamente pela cidade, conhecer uma região, fazer tarefas diárias, trabalhar, entre outras.)

– Modais de locomoção (caminhar, correr e pedalar) queoferecem condições para a prática de atividade física utilitária, sendo uma ferramenta importante na criação de uma rotina de movimento que traga benefícios reais para saúde das pessoas.

Programação:

Sesc Santo André

Atletismo

O Atletismo é um esporte constituído por um conjunto de modalidades como corrida ou marcha, lançamentos ou arremessos e saltos. Nesta atividade será possível explorar estas práticas de maneira lúdica, com profissionais especializados e materiais específicos.

De 28 a 30/5, terça a quinta, das 14h às 18h

Quadras

Caminhada

Ação entre a Secretaria de Esporte e Prática Esportiva da Cidade de Santo André e a Unidade do Sesc Santo André que visa estimular e envolver as pessoas participantes em uma atividade de caminhada com o intuito de conscientizar as pessoas para a prática regular da atividade física. Na proposta, incentiva-se que cada participante convide uma outra pessoa para lhe acompanhar nesta ação, ampliando o alcance da ação.

Dia 29/5, quarta, das 9h às 12h

Arredores do Sesc

Beach Tennis

Ação destinada as empresas do comércio de bens, serviços e turismo, visando a participação de funcionárias e funcionários que desejam conhecer e vivenciar o Beachtennis, ampliando seu repertório motor e se apropriando desta modalidade que a cada dia aumenta o número de praticantes e entusiastas.

Dia 29/5, quarta, das 18h30 às 21h30

Quadra de Areia

Sesc São Caetano

Percussão no Biobol – Dia do Desafio – USCS

com educadores Sesc São Caetano e New Workout

A Percussão no Biobol é uma atividade lúdica que envolve principalmente ritmo, coordenação. É uma modalidade pouco conhecida no Brasil, mas bem popular em países como os Estados Unidos. A técnica foi desenvolvida por uma alemã e mistura dança com movimentos inspirados nas batidas do taiko, tradicional tambor japonês.

Dias 29/5, terça e quarta, das 7h às 17h

local Ginasio USCS campos Barcelona – Av. Goiás, 3400, São Caetano do Sul – SP

Garuda

com Jessika Kimura Garuda

O Método Garuda leva o nome de um pássaro sagrado da mitologia indiana que pode mudar de forma de acordo com sua função. Este sistema tem sua inspiração em desenvolver uma forma mais inteligente e intuitiva para exercitar o corpo. Combinando pranayama e posturas da prática de yoga, a força do centro e foco do pilates além da leveza da dança, o método Garuda é a resposta para a busca de muitas pessoas para um corpo mais flexível, resistente e forte. Ele tem os benefícios de um treino cardiovascular e o estímulo mental.

Dia 29/5, quarta, às 7h, 11h 17h e 20h

Sala de Ginástica II

Ciclo Sesc

com educadores do Sesc São Caetano

O Ciclo Sesc foi escolhido por ser uma modalidade relativamente de fácil transferência para a realidade de uma pedalar nas ruas, com a possibilidade de diferentes estímulos e intensidades. Também conhecido como Spinning ou Ciclismo Indoor, o CicloSesc é uma modalidade democrática, pois mesmo quem não sabe andar em uma bicicleta convencional consegue ter a experiência com o pedalar. É uma ótima alternativa para iniciar no ciclismo ou compor o treino de outras modalidades e melhorar o seu condicionamento físico.

Dia 29/5, quarta, às 7h, 8h, 9h. 15h, 18h e 19h

Convivência

Passinho Flashback

com Gerson Fornaciari

O Passinho Flashback é uma modalidade que inclui músicas e danças dos anos 70, 80 e 90 a partir de coreografias sincronizadas, divertidas e fáceis de executar. Com grande adesão dos frequentadores e alunos, levaremos essa experiência aos nossos parceiros de Diadema em especial ao Grupo Mulheres em Movimento.

Dia 29/5, quarta, das 8h às 10h

Clube Mané Garrincha – R. dos Cariris, 195 – Piraporinha, Diadema – SP

Danças Populares, Coco

com Diolino D’Brito

Atividade desenvolvida em roda representa as tradições de trabalhadores em época de escravidão. Manifestação que possibilita recolocar pessoas no meio social e sentimento de pertencimento. Os cânticos retratam fatos do cotidiano rural e urbanos, sendo possível, assim, se enxergar, tecendo teias como mecanismos de interações, podendo estreitar e fortalecer as relações com meio em que vive. Ações essenciais para o convívio em comunidade.

Dia 29/5, quarta, das 9h às 12h

CEMEC Parque das Américas, R. La Paz, S/Nº – Parque das Américas, Mauá – SP

Atletismo

com Aida Christine Silva Lima do Nascimento

As aulas têm por objetivo praticar a modalidade Atletismo, focando principalmente o conhecimento e a aprendizagem de gestos deste esporte, propiciando a este público noções, movimentos e vivências que venham ampliar o seu acervo motor e obter conhecimento das técnicas. Além de apresentar e incentivar a prática do Atletismo incorporando no seu dia a dia e no decorrer de sua vida.

Dia 29/5, quarta, das 19h30 às 21h

Pista de Atletismo de São Caetano – Estr. das Lágrimas, 68 – Jardim Sao Caetano, São Caetano do Sul – SP

Dia do Desafio

29 de maio

Todas a unidades do Sesc São Paulo

Programação completa em sescsp.org.br/diadodesafio

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André