Dia do Desafio: 4 atividades imperdíveis nos Transportes Metropolitanos

Em apoio à 30ª edição do Dia do Desafio 2024, a maior campanha de estímulo à prática de atividades físicas no mundo, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – prepararam quatro ações para os passageiros no dia 29/05.

No Brasil, o evento conta com a coordenação do Sesc São Paulo e foca nas atividades físicas recreativas (praticadas para lazer) e utilitárias (praticadas para outro objetivo, como ir de bicicleta ou a pé para o trabalho). Confira a programação nos transportes metropolitanos:

Estação Dom Bosco (Linha 11-Coral)

Das 6h às 9h, a estação Dom Bosco, da Linha 11-Coral da CPTM, recebe uma ação lúdica de tênis de mesa, com a participação especial da atleta paralímpica Bruna Alexandre – campeã nas duplas do Mundial da Espanha 2022 e medalha de prata no individual nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

Estação Mogi das Cruzes (Linha 11-Coral)

Quem quiser testar o próprio equilíbrio no slackline e a pontaria no basquete, pode participar do Dia do Desafio na área externa da estação Mogi das Cruzes, na Linha 11-Coral da CPTM, das 12h às 14h e das 17h às 19h.

Estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha)

Atores caracterizados de palhaços estarão na estação Sé do Metrô, ponto de integração entre as Linhas 1-Azul e 3-Vermelha, entre 9h e 11h e das 15h às 17h, convidando os passageiros a jogar badminton (jogo de peteca com raquetes) e a se exercitar no bambolê e na escada de agilidade.

Terminal Metropolitano Diadema

Yoga, alongamento, relaxamento e concentração também fazem parte da programação do Dia do Desafio. Os passageiros do Terminal Metropolitano Diadema da EMTU poderão participar das atividades entre 12h e 13h.