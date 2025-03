Dia do Cuscuz é celebrado nesta quarta-feira (19)

O cuscuz, um alimento amplamente apreciado, se destaca por sua versatilidade, sendo consumido em diversas refeições ao longo do dia, tanto em versões doces quanto salgadas, podendo ser preparado simples ou recheado.

Em celebração ao Dia do Cuscuz, comemorado nesta quarta-feira (19), a UNESCO reconheceu este prato como patrimônio imaterial da humanidade. Embora não seja necessário um dia específico para degustar essa iguaria, a relação dos nordestinos com o cuscuz é inegável. No Nordeste do Brasil, esse alimento se tornou parte essencial da rotina alimentar, servindo como café da manhã, almoço e jantar.

Tradicionalmente, o cuscuz nordestino é preparado com fubá de milho, uma farinha de grãos finos que retém uma quantidade significativa de água. Cozido no vapor, pode ser servido com uma variedade de acompanhamentos como manteiga, ovos, queijos, legumes, frango ou peixe.

Embora seja associado à cultura nordestina, o cuscuz tem origens que remontam a tradições alimentares mais antigas. O antropólogo Bruno Albertim explica que a versão inicial do cuscuz era feita com sorgo e sêmola de trigo, consumida por povos mouros na região do Norte da África. “Do Egito ao Marrocos, o cuscuz já era considerado um prato nacional, sendo parte de refeições cotidianas e festividades”, destaca Albertim.

A influência moura se estendeu à Península Ibérica entre os séculos 8 e 15, onde o cuscuz foi incorporado na dieta dos colonizadores portugueses. Contudo, foi no Brasil que essa iguaria começou a ser preparada com milho, ingrediente nativo das Américas.

Assim, o cuscuz é um produto resultante das chamadas “trocas atlânticas”, onde ingredientes como cana-de-açúcar foram introduzidos no Brasil e transformaram-se em pilares da economia local desde o século XVI. O milho alterou significativamente os hábitos alimentares europeus durante esse período de intercâmbio cultural.

No Nordeste brasileiro, a abundância de milho fez do cuscuz uma base alimentar comparável ao pão francês. Em 2002, a fortificação das farinhas de trigo e milho foi instituída pela Anvisa com o intuito de combater deficiências nutricionais na população.

A relação afetiva dos nordestinos com o cuscuz é tão forte que muitas histórias pessoais giram em torno dele.

A receita tradicional de cuscuz é bastante acessível e reflete sua presença constante na dieta local.

2 xícaras de flocão;

1 xícara de água;

Uma colher de chá de sal (opcional).

O modo de preparo inclui misturar os ingredientes e deixar descansar antes de cozinhar no vapor.

A versatilidade do cuscuz permite ainda preparações recheadas com diversos ingredientes disponíveis na geladeira.

As tradições associadas ao cuscuz, fica evidente que esse alimento vai além do simples ato de comer; ele representa uma rica tapeçaria cultural que une as pessoas no Nordeste brasileiro.