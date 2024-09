Dia do Cliente (15) traz engajamento e fidelização, aponta Sehal

O desafio do atendimento cada vez mais especializado nos bares e restaurantes, com agilidade e excelência, é uma busca constante dos empresários do setor na Região. Beto Moreira, presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) acredita que o Dia do Cliente, comemorado no domingo (15), é uma oportunidade de aproximação com o consumidor para mostrar que a dedicação do trabalho é realizada para ele.

“Os clientes estão cada vez mais exigentes e esperam sempre uma melhor experiência. Entendemos que essa data se consolida cada vez mais na agenda dos estabelecimentos em prol do principal motivo da existência do negócio: o cliente. O empresário deve explorar a oportunidade e mostrar o seu empenho em valorizá-lo. Para a ocasião, o que não falta é a criatividade do esforçado empreendedor brasileiro”, considera Beto Moreira.

De acordo com o sindicato patronal, o setor de hotelaria e gastronomia tem a ganhar em datas especiais. “E essa pode ser uma data para levar grupos de amigos, casais e famílias a se reunirem e comemorar em bares e restaurantes e, além disso, fidelizar o cliente, que vai se sentir valorizado com uma campanha direcionada a ele”, reforçou Moreira.

Opções não faltam na Região do ABC em gastronomia que possui variedade de estabelecimentos para agradar a todo tipo de público entre a culinária especializada, sofisticada e tradicional do dia a dia entre carnes, massas, comida japonesa, árabe, pescados, a típica brasileira, hamburguerias, entre outros.

A data – O Dia do Cliente foi criado para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio e os consumidores, com distribuição de brindes, promoções especiais e descontos.