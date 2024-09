Dia do Cliente (15) é oportunidade para vendas, valorização e fidelização do cliente, diz ACISBEC

O Dia do Cliente (15) vem se consolidando como importante data para o calendário do varejo e alavancar vendas. Apesar de estar fora das datas comemorativas, o comércio em geral aproveita a oportunidade para fazer campanhas e promoções com o objetivo de valorizar o consumidor, segundo a ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo).

Para a ACISBEC, o Dia do Cliente é estratégico para as empresas fortalecerem os laços com seus clientes e impulsionar suas vendas. Além disso, fortalece o comércio e, por isso, deve ser explorada como chance de negócios. E, além disso, pelo fato de o mês de setembro ser o único do ano que não tem data comemorativa oficial.

“Nesse dia, os lojistas têm a chance de valorizar a fidelidade dos consumidores, além de demonstrarem o quanto prezam suas escolhas e contribuições para o sucesso do negócio. Essa ação pode melhorar a imagem da marca e aumentar a confiança dos consumidores”, afirma o presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior.

Outro lado – A data permite, por outro lado, que os consumidores analisem as ações, iniciativas e as promoções oferecidas, já que o cliente atualmente é mais exigente e busca opções, considera o dirigente.

No universo digital, por exemplo, o Dia do Cliente é responsável por ações de vendas de grande porte. Descontos expressivos e frete grátis são apenas algumas formas de como os consumidores podem aproveitar a data. Essas condições levam os clientes a aumentarem o ticket das compras.

“Para a nossa economia local, a data também é sinônimo de desenvolvimento. Com promoções e ações de relacionamento, lojas e comércios atraem atuais e potenciais clientes para celebrar. O Dia do Cliente pode contribuir também com a contratação de funcionários temporários para lidar com o aumento no volume de vendas e atendimento ao cliente. Isso pode proporcionar oportunidades de emprego temporário para muitas pessoas”, comentou Moura Júnior.

Para a ACISBEC, a data comemorativa é uma ocasião única para que empresas e comércios planejem e desenvolvam ações de valorização e relacionamento com seus clientes.