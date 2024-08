Dia do Ciclista: ViaQuatro e ViaMobilidade promovem sinergia multimodal

São Paulo conta com uma frota superior a 1,6 milhões de bicicletas, segundo dados do Instituto de Pesquisa Multiplicidade Mobilidade Urbana (IPMMU). É por isso que no dia 19 de agosto é comemorado o Dia do Ciclista, a ViaMobilidade e ViaQuatro ressaltam que a combinação multimodal é um exemplo de sucesso da mobilidade. Em São Paulo, contamos com bicicletários, horários dedicados para o transporte das bikes e, claro, muitas rotas atendidas pelas estações das Linhas 4-Amarela, 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos.

Passeios de Lazer

Divulgação ViaMobilidade

Ciclofaixas e Ciclovias

A capital paulista tem se destacado na promoção de um estilo de vida mais saudável e sustentável, com a expansão de suas ciclofaixas de lazer, que proporcionam aos cidadãos a oportunidade de pedalar e se exercitar em um ambiente seguro e agradável. Para aqueles que utilizam o transporte público, especialmente as linhas de trem e metrô, acessar essas ciclofaixas e ciclovias tornou-se mais fácil e conveniente.

As linhas da ViaMobilidade proporcionam a facilidade para quem deseja fazer uma programação sobre duas rodas em São Paulo, ligando, em diversos pontos, as ciclofaixas de lazer aos domingos e feriados.

As ciclofaixas de lazer são montadas aos domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h, em algumas das principais avenidas da cidade. Para acessar a estrutura, você tem como opção desembarcar na Estação Butantã da linha 4-Amarela ou nas estações Cidade Universitária, Cidade Jardim, Vila Olímpia da linha 9-Esmeralda.

Já as ciclovias são as rotas de bicicletas segregadas dos carros. Em São Paulo, muitas dessas são permanentes e podem ser acessadas pelo transporte público. Pela linha 4-Amarela, usando a Estação Faria Lima, se acessa a ciclovia que liga o Alto de Pinheiros à Vila Olímpia, ou é possível adentrar o bairro de Pinheiros, cruzando, inclusive, a estação Fradique Coutinho.

Desembarcar na Estação Paulista da linha 4-Amarela pode ser uma escolha estratégica, pois além de dar acesso à avenida que dá nome à estação e que também possui ciclofaixa de lazer, é possível descer a rua Consolação em direção à Estação Higienópolis-Mackenzie, seguindo em direção a dois pontos famosos da boêmia de São Paulo e que podem ser curtidos inclusive durante o dia: a praça Roosevelt e a Dom José Gaspar, chegando também à histórica Biblioteca Mário de Andrade.

Um passeio pelo centro da cidade pode surpreender quem optar pela linha 8–Diamante, desembarcando pela Estação Júlio Prestes, você pode acessar a ciclovia da Av. Rio Branco, onde é possível observar prédios históricos e praticar turismo sobre rodas.

Em quaisquer desses pontos, também é possível decidir voltar para casa, então as rotas não precisam ter seu início e fim no mesmo lugar, como acontece quando deixamos o carro estacionado em algum ponto.

Parques

Para quem gosta de pedalar em parques, a linha 9-Esmeralda, tem estações próximas ao Parque do Povo (Estação Cidade Jardim) e ao Parque Villa-Lobos (Estação Villa-Lobos Jaguaré), além dos múltiplos acessos à ciclovia às margens do rio Pinheiros. O ciclista que seja acessar o Parque do Ibirapuera, é possível fazer com facilidade a partir da linha 5-Lilás, a partir da estação AACD-Servidor. Para pedalar no Minhocão, existem duas opções: pela linha 8-Diamante é possível chegar ao Elevado a partir da estação Barra Funda ou pela Linha 4-Amarela, que está próxima à Estação Higienópolis-Mackenzie.

Trilhas na Grande São Paulo

Para os mais aventureiros e adeptos do cicloturismo, existem algumas trilhas bastante conhecidas, por exemplo, a Cachoeira do Jamil, localizada na zona sul em um complexo privado, com uma excelente infraestrutura para receber muito bem as famílias. Uma bela paisagem natural e tranquila. Seu ponto de partida é a Estação Grajaú e consiste em 40km de pedal até o complexo. No trajeto você passará por lugares abertos à visitação como o tempo budista Quann-in e a aldeia indígena Krukutu.

Também é possível encontrar ciclistas mais experientes em outro ponto, nos arredores da capital, por onde a linha 8-Diamante serve a Grande São Paulo, sendo a travessia Jandira – Aldeia da Serra uma das mais populares entre os adeptos do ciclismo.

Multimodal no dia a dia

A utilização de transporte público para acessar as ciclovias da cidade combina com um estilo de vida mais ativo e saudável, ao mesmo tempo que oferece uma alternativa prática e ecológica para os deslocamentos urbanos. Com uma rede bem conectada e opções diversificadas, a cidade se firma como um exemplo de mobilidade integrada.

O embarque de bicicletas nas estações é permitido durante os dias de semana em horários específicos (das 10h às 16h e das 21h à meia-noite), fora dos horários de maior movimento. Nesses períodos, o ciclista pode transportar apenas uma bicicleta do modelo convencional com duas rodas ou uma bicicleta elétrica do tamanho similar aos modelos comuns. Já nos finais de semana e feriados, o embarque é liberado todo o dia.

Vale lembrar algumas regras para garantir a segurança e conforto de todos:

a bike deve estar limpa, ou seja, sem barro, lama ou graxa;

o embarque da bicicleta no trem é permitido apenas no último carro;

são permitidas até quatro bicicletas por viagem;

dentro do trem, o ciclista deve se manter afastado das portas, a fim de não impedir seu fechamento ou obstruir a entrada e saída dos passageiros;

é permitido o transporte nas escadas rolantes de bicicleta, mas apenas para subir;

nas escadas fixas, as bicicletas devem ser carregadas, tanto para subir como para descer;

não é possível transportar as bicicletas nos elevadores e esteiras rolantes;

nos acessos e áreas internas das estações, a bicicleta deve ser empurrada e mantida sempre ao lado do ciclista;

a bicicleta não pode ser largada no chão, encostada na parede ou colocada sobre os bancos.

É importante ressaltar que em casos de anormalidade no sistema metroviário ou em situações de grande fluxo nas estações e trens, os ciclistas serão orientados a não embarcar com suas bicicletas.

Ainda, no caso das bicicletas dobráveis, quando embaladas em capa própria e sem exceder o gabarito permitido, são consideradas como volume e podem ser transportadas em qualquer horário. Esse gabarito encontra-se na entrada de todas as estações da Linha 5-Lilás, próximo aos bloqueios.

Estações com bicicletários

Para utilizar o bicicletário das estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, a ViaQuatro e a ViaMobilidade lançaram o Bicicletário Digital, um app que auxilia na consulta de espaços disponíveis nas 13 estações que dispõem de bicicletário. São mais de 1,1 mil espaços para ciclistas deixarem a sua bike com segurança e, agora, ainda mais agilidade.

Usar o app é fácil. Basta baixá-lo na Play Store (para Android) ou Apple Store (para iOS) e realizar um pré-cadastro. A partir do preenchimento do formulário, o passageiro pode ir à Sala de Supervisão Operacional (SSO) da estação escolhida com sua bicicleta e apresentar um documento com foto para a retirada de um lacre. Com esse lacre, ele poderá transitar em todos os bicicletários das linhas 4-Amarela e 5-Lilás. É necessário também utilizar corrente e cadeado próprio, para mais segurança.

Os passageiros das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, podem utilizar o serviço de bicicletário nas 16 estações distribuídas pelas linhas, das 4h à meia-noite, diariamente. Para isso, basta realizar um cadastro com apresentação de um documento com foto e assinar um termo aceitando as condições de uso em uma dessas estações.

Em todos os bicicletários, o ciclista deve estar atento para deixar sua bicicleta presa com corrente e cadeado próprio. O tempo máximo de permanência no espaço é de quatro dias. Após esse período, a bike será retirada e guardada pela concessionária por até 60 dias, nesse caso será necessário um agendamento prévio para retirada por meio da Central de Atendimento no número 0800 770 7100.

Confira o número de vagas em cada estação:

Linha 4-Amarela

Pinheiros – 147 vagas

Fradique Coutinho – 86 vagas

Butantã – 149 vagas

São Paulo-Morumbi – 80 vagas

Vila Sônia – 92 vagas

Linha 5-Lilás

Alto da Boa Vista – 100 vagas

Borba Gato – 84 vagas

Brooklin – 30 vagas

Campo Belo – 144 vagas

Eucaliptos – 92 vagas

Moema – 68 vagas

AACD-Servidor – 36 vagas

Hospital São Paulo – 30 vagas

Santa Cruz – 80 vagas

Linha 8-Diamante

Jandira – 48 vagas

Jardim Silveira – 279 vagas

Jardim Belval – 120 vagas

Itapevi – 480 vagas

Engº. Cardoso – 160 Vagas

Linha 9-Esmeralda