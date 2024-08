Dia do Ciclista: concessionárias promovem ações de segurança para quem trafega nas rodovias

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado celebram o Dia do Ciclista, comemorado em 19 de agosto. Com o intuito de celebrar a data e conscientizar quem se locomove com bicicletas pelas rodovias paulistas, as concessionárias EcoNoroeste, Entrevias, SPMar, ViaPaulista, Ecopistas e Rodovias do Tietê estão realizando ações para reduzir acidentes e alertar aos ciclistas sobre os riscos e os cuidados de segurança que devem ser adotados ao trafegarem pelas rodovias.

Atualmente, são 53,7 quilômetros de ciclovias implantadas nas rodovias concedidas, instaladas nas regiões de Águas de São Pedro, Araraquara, Bauru, Caraguatatuba, Cubatão, Elias Fausto, Garça, Guarujá, Ipeúna, Itirapina, Jundiaí, Louveira, Paraibuna, Paulicéia, Pompéia, Rafard, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Maria da Serra, Santos, São Vicente, Sertãozinho e Osvaldo Cruz. As ciclovias estão instaladas em canteiros central e lateral, trevos, viadutos, acostamento, via marginal, trecho urbano e rodovia de acesso.

Além das pistas de uso exclusivo de bicicletas já em funcionamento, outros 128,9 km estão em projeto de construção. As estruturas contam com dispositivos de contenção viária, como balizador, barreira de concreto e defensa metálica, ampliando a segurança e reduzindo riscos aos usuários.

Ações das concessionárias

Na manhã desta segunda-feira (19), a EcoNoroeste promoveu um uma ação de segurança que teve como foco os ciclistas que circulam pela região de São Carlos. Equipes da concessionária estiveram na passarela do km 233, distribuindo coletes refletivos para garantir a visibilidade e segurança dos ciclistas. Além disso, eles distribuíram folhetos com orientação de segurança e prepararam um café da manhã.

A Entrevista irá realizar na tarde desta segunda-feira, das 17h às 19h, em Marília, uma ação de segurança com foco em orientação e prevenção de acidentes, os ciclistas receberão material informativo e de segurança viária. A ação acontece na base da Polícia Rodoviária de Marília, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), km 452+600, sentido oeste.

A iniciativa faz parte do programa de Segurança Viária, Vida em Movimento. Haverá distribuição de panfletos educativos, sinalizadores piscantes, películas refletivas para as bicicletas e coletes refletivos para os ciclistas que ajudam a aumentar a visibilidade e segurança.

A SPMar, concessionária responsável pelo Rodoanel Leste/ Sul, exibirá mensagem de conscientização e segurança nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) espalhados ao longo da rodovia. O alerta trará o seguinte texto: “Feliz Dia do Ciclista. Ao pedalar não esqueça os equipamentos de segurança obrigatórios e os refletivos. Pedale com prudência. #ciclistasejavisto”.

A ViaPaulista fez uma ação aos ciclistas na última sexta-feira (16), na SPA 397/334, entre Restinga e Franca. A campanha contou com entrega de coletes refletivos, refletivos para as bicicletas, folheto da Campanha Viva Motociclista e foi passada ainda orientações de segurança. A atividade ocorreu junto com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV) e atendeu 20 ciclistas.

A Rodovias do Tietê fará hoje uma operação na cidade de Rafard, com distribuição de material informativo e adesivos refletivos para os ciclistas A ação vai acontecer às 17h, na rodovia SPA-051/101, que dá acesso ao município. O horário escolhido é devido à saída nas indústrias, quando desce um grande número de ciclistas pelo local. Além do material distribuído, os ciclista receberão um lanche

Também em comemoração à data, a Ecopistas, realizará na quarta-feira (21), das 8h às 10h, no km 6 da SP-248, no Guarujá, um Pit Stop Ciclista, que contará com uma equipe de tráfego fará orientação de segurança e entrega de panfleto informativo e adesivos refletivos aos ciclistas da região. A ação educativa é do Programa de Redução de Acidente da Ecovias e Ecopistas (PRA), que é formado por um grupo de colaboradores, que se reúnem para discutir os acidentes da semana e buscar melhorias (seja de sinalização ou radar, etc) nos trechos de concessão.

Dicas de segurança: