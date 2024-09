Dia do Caminhoneiro: Estado de São Paulo tem cerca de 480 vagas disponíveis nos PATs

Motorista há 12 anos, Felipe Reis Balieiro, 33 anos, morador de Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo, conseguiu o seu emprego atual de caminhoneiro com a ajuda do PAT. “A minha experiência com o PAT foi excepcional, num dia fiz a entrevista e, no outro, já estava sendo contratado. Recomendo muito.”

A história de Felipe com esse veículo de carga começou antes mesmo dele pensar em seguir na profissão. O primeiro veículo que ele aprendeu a dirigir foi um caminhão. “Meu pai e os meus tios são caminhoneiros. Já tive outras profissões, mas foi com essa que me identifiquei”, conta.

Para levar o sustento à família, ele faz um percurso diário de 41 km de Franco da Rocha ao município de Jarinu, na região de Campinas, local de trabalho. “Tudo o que conquistei hoje foi graças ao meu trabalho como caminhoneiro. Eu amo dirigir, me faz bem, gosto de estar na rua lidando com o público, sempre gostei de caminhão”, finaliza.

Assim como Felipe, quem deseja atuar como motorista de caminhão ou caminhoneiro autônomo, pode ir até uma unidade do PAT para se candidatar a uma vaga de emprego. Atualmente, há 479 vagas na área disponíveis no estado. De janeiro a agosto deste ano, foram oferecidas quase 5 mil vagas, um aumento de 7,15% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Saiba como se candidatarPara se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 200 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/.

Os PATs oferecem, além das vagas, informações relacionadas à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.