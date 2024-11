Dia do Cabeleireiro: Banco do Povo libera quase R$ 30 milhões para profissionais do ramo da beleza

O Dia do Cabeleireiro é comemorado neste domingo, 3 de novembro. Para muitos profissionais que empreendem no setor de beleza e estética, a data traz um motivo a mais para celebrar. É o caso do Evandro Justino, de 29 anos, que conseguiu melhorar o próprio negócio graças à linha de microcrédito produtivo do Banco do Povo Paulista (BPP), iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo que já liberou mais de R$ 29,9 milhões de janeiro de 2023 a setembro deste ano para empreendedores da área.

Morador da cidade de São Paulo, Evandro montou uma barbearia há pouco mais de um ano para atender ao público masculino e recorreu ao financiamento do Banco do Povo para dar uma cara nova ao seu empreendimento, que ganhou reforma e novos equipamentos.

“Eu solicitei o crédito para investir no meu salão. Consegui comprar equipamentos novos, cadeiras novas, bancos de espera, melhorei a fachada do meu estabelecimento, troquei o piso, coloquei papel de parede e ainda deixei um valor para ter capital de giro”, conta.

Um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que o setor de beleza cresceu 567% nos últimos cinco anos, com destaque para os serviços de estética. Nesse sentido, Evandro lembra que o crédito pode ser muito válido para quem está iniciando um negócio.

“Já indiquei para dois outros colegas que também atuam no ramo de barbearia. A forma de pagamento do crédito é bem acessível, com juros menores em comparação a outros bancos convencionais”, reforça o cabeleireiro.

Como solicitar o crédito

O BPP oferta três linhas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. De janeiro de 2023 até setembro de 2024, foram desembolsados R$ 338,9 milhões para empreendedores de vários segmentos de mercado, nas 557 cidades no estado de São Paulo, beneficiando 21,3 mil pessoas.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso concluir um dos cursos de capacitação empreendedora, disponibilizados gratuitamente pelo programa Qualifica SP Empreenda ou pelo Empreenda Rápido do Sebrae. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos e o certificado de conclusão do curso.