Dia do Açougueiro: número de vagas de emprego no setor cresce mais de 200% no 1º semestre de 2024

No Dia do Açougueiro, celebrado nesta quarta-feira (9), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), aponta o crescimento expressivo de 202% no número de vagas de emprego oferecidas no setor no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, os PATs disponibilizam 593 oportunidades de trabalho em todo o estado para quem deseja atuar como açougueiro ou abatedor.

O setor de proteína animal desempenha um papel significativo na economia paulista. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o estado de São Paulo possui 22 mil estabelecimentos no setor, gerando mais de 149 mil empregos. Além disso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o valor de produção de origem animal somou mais de R$ 8 bilhões em 2021.

Em termos de produção e abate, São Paulo é o segundo estado no abate de bovinos, quarto no abate de frangos, sétimo no abate de suínos e o segundo maior produtor de peixes no país. São mais de 6,2 milhões de hectares destinados a áreas de pastagens, que representa cerca de 4% do total das áreas de pastagens no Brasil.

“O expressivo aumento nas oportunidades de emprego no setor de açougues é um reflexo do dinamismo econômico do Governo de São Paulo e do trabalho constante dos PATs. Nossa missão é continuar ampliando esses resultados, por meio da intermediação entre trabalhadores e empregadores, garantindo a colocação dos candidatos no mercado de trabalho”, diz a coordenadora de operações da SDE, Mariana Rodrigues.

Saiba como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 200 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats.

Para além das vagas de empregos e da atualização de cadastro de emprego, as unidades dos PAT oferecem outros serviços para a população, como: Habilitação ao Seguro-Desemprego; Orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital; Orientação sobre os cursos de qualificação profissional gratuita do Qualifica SP, programa da SDE.

Os serviços do programa também incluem os atendimentos para empresas e/ou empregadores que estão em busca de novos funcionários, com serviços disponibilizados sem custo, como a intermediação do processo seletivo dos candidatos.