Dia de Prova do Fazendeiro em A Fazenda é marcado por emoção de roceiras

A formação da 11ª roça de A Fazenda 2023 (Record), nesta terça-feira (05), deixou os nervos do Top 11 à flor da pele.

No dia que se encerrará com a 12ª Prova do Fazendeiro, os peões passara por um dia mais tranquilo, sem tretas ou discussões. Contudo, algumas roceiras se emocionaram e deixaram as lágrimas rolarem.

ANDRÉ SE ENGANA COM SINAL E É ALERTADO POR LILY

André acordou disposto para cuidar das ovelhas. No entanto, se enganou com o sinal sonoro, que era das mini-cabras, e não dos animais que faria o trato.

Ao ver o colega lavando o rosto e se arrumando, Lily o alertou de que o toque era para as mini-cabras, e não para a função do ator.

“Não acredito nisso, cara. Acordo amarradão… Que apego que tenho com essas mini-cabras. O sono estava no melhor momento”, disse André.

JAQUE DIZ QUE ESPERAVA ESTAR NA ROÇA

Na câmera-trato com Radamés, Jaquelline confessou que já esperava ir para a 11ª roça.

Radamés: “Mas por que você imaginava?”

Jaque: “Já tem 5 semanas que eu estou sendo votada.”

Radamés: “Você imaginou que quem fosse votar em você?”

Jaque: “Qualquer pessoa. Poderia ir tanto pelo voto da casa, que já esperava, ou até vocês que tinham o Poder poderiam trocar alguém de lugar comigo. Eu não tinha poder, eu não jogo com os Crias. Eles podem estar votando em pessoas que favorecem meu jogo, beleza, mas isso não significa que eu jogo com eles, que eu quero jogar com eles ou que procurei eles para algo. Eu sou bem entendida do meu voto. Tanto é que, quando passei a bolinha para vocês, passei sem pensar em nada. E quando me perguntaram, eu falei: ‘gente, não jogo com ninguém, dou a bolinha para quem quiser’. Eu tenho o meu jogo. Eu não tenho que fazer o jogo de ninguém, a maioria daqui já votou em mim ou me colocou na Roça, menos o Dé e a Márcia.”

AO VER NADJA AOS PRANTOS, MÁRCIA A ACALMA: ‘VOU TORCER POR VOCÊ’

Nadja estava chorando no quarto e foi consolada por Márcia Fu. A ex-atleta disse que a peoa tinha chances de vencer o chapéu do Fazendeiro e ressaltou seu carinho.

“Não chora, não. Gosto muito de você. Enfrente, você é exemplo de força, determinação. Agora, quem sabe, não volta de Fazendeira? Força! Vou torcer por você”, consolou Márcia.

JAQUE CHORA COPIOSAMENTE: ‘NINGUÉM RESPEITA A GENTE’

Jaquelline chorou muito na tarde desta quarta-feira na cozinha da sede. Mais tarde, ela disputa a 12ª Prova do Fazendeiro.

A ex-BBB não contou para ninguém os motivos que a levaram a desabar em lágrimas. Sentada sozinha à mesa da cozinha, ela caiu em lágrimas por alguns minutos.

Presente, Márcia tentou lhe dar força.

Pouco antes, Jaque foi para o quarto tentar dormir, mas reclamou sozinha.

“Dá vontade da gente pegar, levantar e sair de tanta raiva que dá! [A gente não tem o direito de dormir, é? Eu respeito todo mundo quando as pessoas tão dormindo e ninguém respeita a gente. Na verdade, aqui dentro a gente não tem direito de nada. Se você pede desculpa tá errado!”, desabafou.

Na área externa, ela reclamou com Márcia Fu e disse estar irritada com Nadja. “Mesmo papinho de sempre puxando papo com outros pra falar dos traumas dela e só ela tem traumas, só ela tem gatilhos. Eu saio de perto porque não tenho paciência. Poxa, não respeita nada. Eu não acordo ninguém, respeito o espaço do outro”.

YURI E SHAY RECLAMAM DE FALTA DE AÇÃO DA PEOA

Enquanto lavavam a louça do almoço, Yuri e Shayan reclamaram a respeito da falta de ajuda de Nadja nas tarefas da casa.

“Sabe quem eu nunca vi lavando uma louça aqui, do almoço assim?”, indagou Yuri.

Ao que Shayan o questionou, ele respondeu que se tratava de Nadja.

Shay concordou: “Também não vi nunca lavar uma louça, fazer algo pro coletivo…Nunca, nada pra ninguém. Pra não mentir, ontem ela fez uma salada.”

“É, já fez uma salada de frutas boazona”, disse Yuri.

Na sequência, o modelo acrescentou: “Já vi ela varrendo algumas vezes”.