Dia das Crianças: ViaQuatro e ViaMobilidade distribuem livros infantis de Clarice Lispector nas estações

Neste sábado, 12 de outubro, Dia das Crianças, a ViaQuatro e a ViaMobilidade, em parceria com o Instituto CCR, promoverão a distribuição de livros e cartões ilustrados para passageiros nas estações Luz (Linha 4-Amarela), Capão Redondo (Linha 5-Lilás), Itapevi (Linha 8-Diamante) e Grajaú (Linha 9-Esmeralda). A ação busca incentivar o hábito da leitura, ao mesmo tempo em que homenageia a autora Clarice Lispector, ao expandir o alcance de suas obras.

O livro escolhido para distribuição é “A vida íntima de Laura”, conto infantil escrito por Clarice Lispector. A história gira em torno de Laura, uma galinha que vive no quintal de Dona Luísa e é conhecida por botar mais ovos do que qualquer outra. Ao todo, serão entregues 200 exemplares nas estações por monitores uniformizados, além de cartões postais com frases da famosa escritora e ilustrações da artista Mariana Valente.

A leitura é um dos melhores meios de aprendizado para crianças, jovens e adultos. Segundo o exame Pirls (Progress in International Reading Literacy Study), que avalia a capacidade de leitura de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, o Brasil ocupa a 39° posição em um ranking de 43 países, atrás de nações como Turquia, Azerbaijão, Uzbequistão e Omã. O estudo mostra a necessidade de investir e incentivar a leitura entre as crianças do nosso País.

Serviço

Data: 12 de outubro

Horário: 10h

Locais:

Linha 4-Amarela: Estação Luz

Linha 5-Lilás: Estação Capão Redondo

Linha 8-Diamante: Estação Itapevi

Linha 9-Esmeralda: Estação Grajaú