Dia das crianças: projeto social da PM leva alegria a bairros da Grande SP

Se você já passou com uma criança em frente a uma loja de brinquedos, sabe o quão encantador é ver aquele brilho no olhar de quando elas se deparam com um mundo de possibilidades, entre carrinhos, bonecas e pelúcias. É com a expectativa de ver esse olhar que os policiais do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Osasco) iniciaram há oito anos o projeto Brinquedo Legal, que arrecada brinquedos para as crianças das comunidades ao redor.

Em comemoração ao dia das crianças no próximo sábado (12), os policiais vão distribuir diversos brinquedos arrecadados para meninos e meninas do Jardim Conceição, em Osasco, nesta quarta-feira (9). A iniciativa acontece em uma parceria com os moradores do Parque dos Príncipes, também em Osasco, por intermédio do programa Vizinhança Solidária.

Ao longo dos anos o projeto foi se adaptando. A coronel aposentada Eunice Godinho foi a responsável pelos primeiros passos da iniciativa, que começou em escolas particulares, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Devido à pandemia, a arrecadação começou a contar com o apoio de condomínios e outras entidades da região.

Francisco Gardel é representante de uma associação de moradores de Osasco. Ele contou que os moradores sempre se empenharam em campanhas de arrecadação, mas havia um empecilho, encontrar a melhor maneira de fazer essa distribuição. “Doar é algo que nos traz grande satisfação. Encontrar na PM um parceiro que tenha os mesmos objetivos nos traz a certeza de que as doações chegarão às pessoas corretas”, explicou.

Este ano, os oficiais da 2° companhia do 14º BPM/M deram continuidade a arrecadação de brinquedos novos e usados. Assim que as doações chegam às mãos dos policiais, mais uma etapa do processo tem início para garantir que no momento final só haja alegria. “Nós aqui na companhia selecionamos quais estão em boas condições de uso, embalamos e distribuímos os brinquedos arrecadados”, explicou o capitão Danilo Franco, que está no projeto há um ano.

Em 2023, as arrecadações fizeram o dia das crianças ainda mais especial para 80 meninos e meninas. Para que ninguém fique sem um presente, a equipe coloca em prática um método de organização. “Vamos antes com a base, fazemos o cadastro das crianças e distribuímos senhas. Teve um ano que distribuímos até pulseiras, assim elas não pegavam mais de um brinquedo e ninguém ficava triste por ficar sem quando chegasse sua vez na fila”, detalhou o capitão Aislan de Souza.

Os locais escolhidos para a distribuição são trocados todos os anos. A equipe seleciona comunidades ou escolas que já tenham o Proerd e que demonstrem precisar da presença policial. “Eu sempre entendi que a Polícia Militar faz parte da sociedade que ela serve, se a sociedade estiver bem, satisfeita, com suas necessidades atendidas, a PM vai ter menos trabalho. Sempre achei importante que as pessoas da comunidade confiassem na PM e nos vissem como pessoas dispostas a ajudar”, explicou a coronel aposentada Eunice, que falou com saudade do projeto que ajudou a estruturar.

Além de deixar uma marca para as crianças, o projeto brinquedo legal também traz aos policiais uma alegria que eles mal conseguem descrever. “A sensação na entrega, o olhar da criança, a alegria daquele evento são coisas que ficam na memória e jamais serão esquecidas”, descreveu a coronel. “Sempre foram eventos de muita alegria e realização, causavam aquela sensação de pertencimento e dever muito bem cumprido, porque fazíamos aquilo com muito amor” conclui a policial aposentada.