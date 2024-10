Dia das Crianças nos principais shoppings de São Paulo

1- MORUMBISHOPPING / ZONA SULEnd: Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias – CEP: 04707-900 – São Paulo – SPhttps://www.morumbishopping.com.br/@morumbishopping #eunombs

Serviço: “Diversão Congelante” no MorumbiShoppingData: De 09 de setembro a 13 de outubro.Pista de patinação: De 02 a 12 anos. A pista comporta 12 crianças de 05 a 12 anos nos patins, a cada 30 minutos aproximadamente e 02 crianças de 02 a 04 anos nos carrinhos, a cada 05 minutos aproximadamente. Patins disponíveis do número 28 ao 46. É obrigatória a utilização dos equipamentos de segurança (joelheiras, cotoveleiras, luvas e capacetes) e de meias.Horário: segunda a sexta, das 12h às 20h; aos sábados, das 10h às 20h; e aos domingos, das 12h às 20h. Gratuito e sujeito a disponibilidade de vaga. Agendamento pelo App Multi.Necessário assinar termo de responsabilidade. Consulte o regulamento no site e App.Acessórios: Patins disponíveis do número 28 ao 46. É obrigatória a utilização dos equipamentos de segurança (joelheiras, cotoveleiras, luvas e capacetes) e de meias.

Exposição Gigantes da Era do Gelo: Data: De 09 de setembro a 13 de outubro.Horário de funcionamento do shopping. Gratuito, sem necessidade de agendamento.Local: Atrium Interno e Externo – Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900 Teatro Multiplan Hall MorumbiShopping – https://www.morumbishopping.com.br/diversao/teatro-multiplan-morumbishopping/Do Re Mika Show – 12 de outubro a 03 de novembro – Sábado e Domingo, às 15h – 90 min – Livre. Mika e seus amigos apresentam o novo show “Do Re Mika Show”. Um show repleto dos maiores sucessos do desenho e também das músicas conhecido pelo grande público, como “POP POP, A DONA ARANHA, BORBOLETINHA e FUI NO MERCADO”. Uma viagem lúdica no tempo que promete divertir pais e filhos, cheia de adereços cênicos e efeitos visuais para encantar os olhos de crianças e adultos. Venha cantar e dançar ao lado dos seus personagens favoritos.HotZone – livre para todas as idades e ideal para toda a família -O mais moderno parque indoor do Brasil, é mais uma das atrações de entretenimento que o MorumbiShopping oferece o ano todo, de segunda à sexta, das 14h às 22 horas / Sábado das 12h às 22h / Domingo e feriado das 13h às 21h. São dezenas de brinquedos radicais e os mais novos games reunidos em uma área de 2 mil metros quadrados. Opções de lazer para adultos e crianças a partir dos três anos. As diversões vão do clássico até simuladores exclusivos de última geração. Entre as principais atrações estão o Go-Kart, VR Family e Autopista. Site: www.hotzone.com.br

2- SHOPPING VILA OLÍMPIA / ZONA SUL
End: R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo, 04551-000

Serviço – Escola Brasileira de SkateData: Até 31/10Horário: terça a sexta, das 14h às 20h. Sábados, das 10h às 21h e domingos e feriados, das 12h às 20hFaixa Etária: LivreLocal: 2º piso – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo, 04551-000Horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Aulas pagas.Valores e Pacotes:Aula Individual: R$ 180,00Aula em Dupla: R$ 220,00Aulas em Grupo (mensal): R$ 400,00Aulas em Grupo (avulso): R$ 120,00 (somente em dias de semana)5 Aulas Individuais (pacote): R$ 700,0010 Aulas Individuais (pacote): R$ 1.200,00Aula Teste (30 minutos): R$ 90,00O agendamento pode ser feito pelo link: https://wa.me/11998509922

Serviço – Circo Kids Shopping Vila Olímpia – Dia das CriançasData: 12 e 13 de outubroHorário: 12h às 20h (última sessão às 19h30)Faixa Etária: 03 a 12 anosLocal: Piso térreo – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo, 04551-000Evento gratuito. Agendamento pelo app Multi Altitude Trampolim ParkDatas e horários: Segunda a sábado, das 10h às 22h |Domingos e feriados, das 12h às 20hLocal: 3º PisoSobre: Para quem busca aventura e adrenalina, o mall conta com a mais recente unidade do renomado Altitude Trampolim Park. Esse parque de camas elásticas é uma verdadeira diversão para todas as idades. Com atrações como o Crazy Bubble, em que as crianças podem rolar pela arena dentro de uma bola inflável, e o Shotdown, onde elas se tornam alvos para cair em uma piscina de almofadas, a diversão é garantida! Teatro Claro Maishttps://www.shoppingvilaolimpia.com.br/teatro/*Sonho Encantado de Cordel – 12 de outubro a 03 de novembro – Múltiplas sessões entre sábados e domingos – Família e Infantil. Sonho Encantado de Cordel é um musical com músicas originais de Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro Com 14 artistas, cantores e multi instrumentistas: Boliche Villa Bowlinghttps://www.shoppingvilaolimpia.com.br/lazer-e-eventos/villa-bowling/O Villa Bowling é inspirado na elegância e na diversão dos principais pontos de boliche de Las Vegas. No Shopping Vila Olímpia, o local oferece a melhor experiência de boliche na cidade de São Paulo. São 12 pistas profissionais, totalmente automatizadas e com telões gigantes ao fundo das pistas que criam uma atmosfera animada. Além do boliche, o espaço oferece uma grande variedade de opções no restaurante Johnny Rockets. Cinema – KinoplexLocal: 5º PisoSobre: O Kinoplex Vila Olímpia oferece um cinema de alto padrão que garante uma experiência única. Com 5 salas Stadium e duas salas Platinum, todas equipadas com poltronas confortáveis e espaçosas, telas gigantes e som de alta qualidade, o cinema proporciona uma imersão completa em cada filme. Além disso, a bomboniere conta com um cardápio variado e delicioso para complementar a experiência. O cinema abre 30 minutos antes da primeira sessão do dia e fecha 10 minutos após o encerramento da última.