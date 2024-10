Dia das Crianças no Sesc São Paulo

Para celebrar o Dia das Crianças, as unidades do Sesc São Paulo tanto na capital quanto no interior e litoral, reforçam suas programações com atividades para crianças de todas as idades.

Entre as atrações musicais, os destaques são os shows gratuitos do Grupo Triii, que apresenta o “Miudinho”, repleto de músicas e brincadeiras no Sesc Interlagos, e Beatles para Crianças, no Sesc Itaquera, um convite para o público infantil se divertir com os sucessos do quarteto britânico. Já o Tiquequê apresenta seu show mais recente, “Bailamos”, no Sesc Mogi das Cruzes.

Os Barbatuques também marcam presença no fim de semana do Dia das Crianças. No sábado, no Sesc Bom Retiro, o grupo conduz a aula-show “Corpo Sonoro”, onde o público pode interagir e vivenciar brincadeiras musicais em homenagem a Hermeto Pascoal. No domingo, estarão no Sesc Casa Verde, participando da “Estação Maritaca: Uma Experiência de Rádio para as Crianças”, um estúdio de rádio cenográfico, onde Mariana Piza, a Maritaca e seus convidados fazem shows, contação de histórias e brincadeiras.

Ainda no universo musical, Hélio Ziskind apresenta seu álbum recém-lançado pelo Selo Sesc, “Frevo É Muito Bom!”, no dia 12 no Sesc Sorocaba e no dia 13, na unidade de Jundiaí. Nos mesmos dias, no Sesc Consolação, a Filarmônica de Pasárgada apresenta o show “Música Infantil para Crianças Malcriadas”, com composições inéditas que exploram o cotidiano das crianças.

Entre as apresentações de teatro, no Sesc 14 Bis, a Cia. Pia Fraus apresenta uma viagem ao período dos dinossauros no Brasil, com infláveis e bonecos, no espetáculo “Dinossauros do Brasil”. Já no Sesc Ipiranga, A Digna Companhia estreia o espetáculo “O Monstro da Porta da Frente”, em que uma menina brinca de criar filmes em um antigo cinema desativado.

O circo também está presente nos dias 12 e 13, com apresentações da Cia. K no Sesc Pinheiros, com o espetáculo “Kbaré”, que mistura malabarismo, acrobacia e mágica. Nessas mesmas datas, acontece uma “Feira de Troca e Hospital de Brinquedos” com a Cia Eureka, que também realiza a atividade no Sesc Avenida Paulista.

Completam a programação do fim de semana oficinas, vivências, brincadeiras, além das próprias unidades do Sesc com seus espaços livres e áreas verdes, frequentemente exploradas pelas crianças, assim como os Espaços de Brincar – ambientes lúdicos e interativos, com estruturas e acervos brincantes que desafiam as habilidades e instigam a imaginação de bebês e crianças de 0 a 6 anos. Ao todo, são 37 espaços no Estado de São Paulo, sendo 21 na capital e Grande São Paulo e 16 unidades no litoral e interior do Estado.

Toda a programação é gratuita para crianças até 12 anos e pode ser encontrada em sescsp.org.br

Serviço:

ata: 12 e 13 de outubro

Todas as unidades

Grátis para crianças até 12 anos

sescsp.org.br