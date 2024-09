Dia das Crianças no Playcenter Family e Playland: diversão e encanto para toda a família

O Playcenter Family e o Playland são os destinos perfeitos para famílias que desejam comemorar o Dia das Crianças em um ambiente repleto de alegria e aventura. Em outubro, as unidades estarão preparadas para oferecer dias inesquecíveis, com atrações para as crianças e suas famílias.

Com um ambiente totalmente lúdico e colorido, os visitantes poderão aproveitar todas as atrações oferecidas pelas unidades, que vão desde brinquedos clássicos como o carrossel, até os mais radicais, para aqueles que buscam por aventura.

Playcenter Family

O Playcenter Family é um parque indoor projetado para proporcionar uma experiência divertida e acessível para famílias com crianças e adolescentes, combinando uma variedade de atrações, como brinquedos eletrônicos, montanha-russa, carrossel, entre outras atrações, além jogos interativos e de competição. Ideal para todas as idades, oferece entretenimento para toda a família, com destaque para o Disk’o, na unidade do Shopping Aricanduva, a maior atração deste gênero do Brasil que combina movimentos circulares e de pêndulo atingindo quase 14 metros de altura, proporcionando uma experiência emocionante e cheia de adrenalina. E o Chronoz, na unidade do Grand Plaza Shopping, atração no qual duas gôndolas realizam voltas para frente e para trás em um grande relógio do tempo.

Playland

Playland é uma rede de parques de diversões indoor presente em diversos shoppings em São Paulo e no Shopping da Bahia em Salvador, oferecendo entretenimento para crianças e adolescentes. O parque combina máquinas de jogos eletrônicos, simuladores, carrosséis, carrinhos bate-bate entre outras atrações divertidas. Além disso, os visitantes podem acumular tickets nos jogos de habilidade que se transformam em pontos e trocá-los por prêmios. Embora seja focado no público infantil e adolescente, Playland também atrai adultos em busca de diversão casual ou nostálgica, garantindo uma opção de lazer segura e acessível.

Destaques das unidades:

Diversão para todas as idades: Com atrações voltadas para todas as faixas etárias, o parque oferece opções tanto para os mais aventureiros quanto para aqueles que preferem passeios mais tranquilos.

Guloseimas: As unidades oferecem opções de produtos Cacau Show para toda a família, além da clássica pipoca nos sabores salgado e doce, um clássico dos Parques!

Ambiente seguro e confortável: As unidades seguem todos os protocolos de segurança e bem-estar, garantindo um dia agradável para todos os visitantes. Além disso, as famílias podem contar com uma vasta gama de serviços, opções de alimentação e toda a comodidade e segurança que os shoppings proporcionam.

Festas de aniversário

Visitar um parque de diversões já é uma experiência incrível, mas comemorar o aniversário é ainda mais especial! Todas as unidades da rede oferecem salões de festas equipados com toda a estrutura e conforto, para garantir que o aniversariante, sua família e seus convidados aproveitem cada momento da celebração.

E o melhor: pacotes com condições acessíveis e a opção de parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito, sem juros. Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 9 1712-6070.

Informações essenciais:

Horário: Confira através dos sites www.playland.com.br ou www.playcenterfamily.com o horário da unidade próxima a você.

Ingressos: Não há venda de ingressos. As unidades utilizam o sistema Playcard, cartões que podem ser adquiridos pelos visitantes nos caixas e carregados com um determinado valor ou promoção a sua escolha, a ser utilizado nas atrações. Em cada atração ou jogo os valores são debitados automaticamente depois de passar o cartão na leitora.

Unidades:

Playcenter Family

Shopping Aricanduva – SP

Grand Plaza Shopping – SP

Playland

Shopping da Bahia – BA

Shopping Eldorado – SP

Shopping Interlagos – SP

Shopping Center Norte – SP

Shopping União – SP

Shopping Tatuapé – SP

Playcenter Family e Playland são os lugares ideais para aproveitar o Dia das Crianças com muita alegria e diversão. Traga toda a família e celebre essa data especial conosco!