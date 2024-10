Dia das Crianças: Maria e Davi são os nomes mais comuns entre alunos do Ensino Fundamental

Em 2024, 550 mil crianças estão matriculadas em mais de 1.300 escolas estaduais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) com turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental — 1º ao 5º ano. Nesta Semana das Crianças, a Educação organizou um levantamento que mostra que os nomes mais comuns entre os alunos desse nível de ensino são Maria, com 21,6 mil representantes, e Davi, com 16,6 mil matriculados.

O levantamento foi feito pela equipe do Departamento de Informação e Monitoramento (Deinf), do Centro de Informação e Indicadores Educacionais da Educação de São Paulo (Ceind). Além dos dois nomes mais comuns entre meninos e meninas, o departamento também apontou o ranking dos 10 nomes mais presentes nas salas da primeira etapa da educação básica em toda a rede.

Entre as meninas, o nome Maria é seguido por Ana, Sophia, Alice, Laura, Lorena, Heloísa, Julia, Isabella e Valentina. Na lista de meninos, Davi é seguido no top 10 por Miguel, Arthur, João, Pedro, Enzo, Gabriel, Lucas, Samuel e Matheus. (Confira abaixo a tabela com o número de registro de cada um desses nomes).

Maria, o nome mais comum entre as meninas, geralmente faz parte de um nome composto, como é o caso de Maria Clara Silva, de 11 anos de idade, aluna do 5º ano da Escola Estadual Deputado Pedro Costa, unidade da rede estadual de ensino localizada na zona norte da capital paulista que concorre ao prêmio Melhor Escola do Mundo, o World’s Best School, pelo trabalho com as crianças e comunidade escolar. Ela respondeu por que gosta do seu nome e o que mais gosta de fazer na escola e enquanto criança. “Eu gosto do meu nome, porque acho um nome muito forte. Eu gosto de tudo o que eu faço na escola, porque aqui tem atletismo, xadrez, educação física, artes, um monte de coisa. O que eu gosto de fazer como criança é estudar, brincar, cantar, dançar e desenhar”, conta.

A diretora da EE Deputado Pedro Costa, Janaina Freire, conta que na unidade de ensino há 16 Marias e oito Davis. Também com 11 anos de idade, Davi de Lima Bernardo, do 5º ano, conta o que acha sobre seu nome, sobre a escola e sobre ser criança. “Eu gosto do meu porque já me caracterizei com ele. Por exemplo, se alguém falar ‘Davi’, eu vou pensar em mim. Na escola, o que eu mais gosto de fazer é jogar pingue-pongue, atletismo, diversas coisas. Como criança, eu gosto de brincar, correr, pular e jogar pingue-pongue, como já disse”, resume.

O resultado do prêmio Melhor Escola do Mundo deve ser divulgado no dia 24 de outubro.

Além dos nomes mais comuns, o Deinf aponta que 4.800 crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental têm nomes únicos, ou seja, elas não têm xarás em toda a rede de ensino — entre os mais de 3 milhões de estudantes das mais de 5.000 escolas estaduais que têm entre 6 e 95 anos de idade.

Crianças alfabetizadas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação, lançou neste ano o programa Alfabetiza Juntos SP, que tem como objetivo ter 90% dos estudantes como leitores iniciantes ou fluentes no 2º ano do Ensino Fundamental — ou com 7 anos de idade — até o ano de 2026.

Além dos estudantes matriculados nas mais de 1.300 escolas estaduais de anos iniciais de Ensino Fundamental, o programa também é destinado às redes municipais que aderiram à iniciativa da Secretaria da Educação.

Entre as ações, que incluem a formação de professores, o Alfabetiza Juntos SP oferece acesso a mais de 500 livros infantis em português e inglês em uma ferramenta online de leitura, além de provas online de fluência leitora.

Confira o top 10 dos nomes mais comuns entre as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental: