Dia das Crianças: Governo de SP celebra data com atrações para toda a família

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia programação especial para celebrar o Mês das Crianças. Espaços culturais como museus, teatros e Fábricas de Cultura, terão uma programação diversificada para toda a família, com opções gratuitas, tanto na capital quanto no interior.

“Com uma curadoria especial e uma programação diversificada, o Mês das Crianças promete momentos inesquecíveis para toda a família. Não tem desculpa para deixar a criançada de fora! Há opções para todos os gostos, com diversão garantida na capital, no interior e no litoral”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Dentre os destaques da programação, na capital, o Museu Catavento recebe as crianças com pipoca e algodão doce no dia 12. Ao longo de todo o dia, a garotada pode se divertir com a oficina Mulheres Cientistas – Revelando Mentes Brilhantes – um jogo da memória ilustrado que valoriza a presença e contribuição das mulheres à ciência. O espaço também recebe, nos dias 12 e 13, às 11h30 e às 15h, o espetáculo teatral ‘Em Busca da Gotinha Preciosa’, que fala sobre a importância da água.

No Mundo do Circo, a diversão é garantida com a ‘Tarde de Palhaçadas’, da Gira Cia Teatral, que reúne, no dia 12, números clássicos de palhaços circenses, como O Jornal, A Bata, A Bomba, A Telepatia e O Boxe, às 17h. Já no dia 16, o espaço recebe o ‘Circo do Chiquinho’, em duas sessões, 11h e 15h, com o palhaço que se consagrou na TV brasileira.

O Theatro São Pedro apresenta a ópera Cinderela, de Pauline Viardot (1821-1910), em português. O espetáculo leva o popular conto de fadas para o palco com atores negros liderando o elenco: a soprano Marly Montoni dá vida à princesa, e os tenores Jean William e Mar Oliveira interpretam o Conde e do Príncipe, respectivamente. A ópera terá sessões nos dias 12, 13, 19 e 20 de outubro. Vale destacar também que o Teatro Sérgio Cardoso tem uma ampla programação gratuita com diversos espetáculos que vão animar a criançada durante o mês.

Já o Museu do Futebol apresenta, ao longo de todo o dia 12, a Rua do Brincar. Na área externa do equipamento, diversas atividades lúdicas, culturais e esportivas serão oferecidas gratuitamente: entre elas o slackline, técnica para andar e se equilibrar em uma corda, graffiti, parkour, brincadeiras tradicionais e, é claro, o futebol de rua.

Nas unidades das Fábricas de Cultura, as opções para a garotada são das mais variadas. Tem Festival de Artes na Brasilândia, Festa das Crianças em Diadema, além de Oficina Artística “Slime”, Show de Mágica e Espetáculo Teatral “Com As Coisas” em diversas unidades.

O Museu das Culturas Indígenas, por sua vez, promove a Oficina de Criação de Petecas, com Jaxuká Mirim, no dia 12, às 10h. No mesmo dia, às 14h, o espaço promove uma Oficina de Argila, com Vilmar Kuara. Ambas as atividades são desenvolvidas a partir de elementos da cultura Guarani.

Já no interior, o Museu Índia Vanuíre, em Tupã, apresenta, no dia 8, a Oficina de Arte e Artesanato Indígena. Na ocasião, as crianças podem aprender sobre as culturas indígenas usando a criatividade e inspirando-se nos símbolos e tradições de diferentes povos. Já no dia 9, o espaço promove a atividade Dança e Música Indígena, uma roda de dança interativa com ritmos e canções tradicionais.

Em Santos, o Museu do Café apresenta, dia 12, o projeto ‘Uma Noite no MC’. A experiência acontece às 17h30 e às 19h30 e promove mistura contação de histórias e visita guiada ao museu, feitas por uma personagem especial, além de uma oficina de minibarista e gincana.

Em Brodowski, o Museu Casa de Portinari promove, entre 8 e 13 de outubro, o ‘BrinCandinho – é gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari’, com diversos jogos e brincadeiras, sempre das 10h às 16h. No domingo, dia 13, acontece a ‘Oficina de construção de Cavalo feito com materiais recicláveis’, às 10h e às 14h.

Confira a programação completa.