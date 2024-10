Dia das Crianças: cuidados para proteger os olhos das crianças enquanto brincam ou jogam videogame

Brincar é essencial para o desenvolvimento das crianças, estimula a imaginação, a criatividade e a socialização. A criança que brinca se conecta com o mundo, vivencia experiências e aprende a interagir com os outros. E os benefícios ocorrem tanto em atividades ao ar livre, quanto ao jogar videogame ou assistir um desenho.

A oftalmopediatra Márcia Ferrari, do H.Olhos, Hospital de Olhos da Rede Vision One, explica que “a estimulação visual depende da entrada, nos olhos, de cor, luz, forma e movimento, ou seja, tudo o que tem em um jogo de videogame ou um desenho animado”.

Já nas brincadeiras ao ar livre a criança desenvolve a visão para longe e realiza atividades como correr, pular e escalar que fortalecem os músculos, melhoram a progressão motora e ajudam a desenvolver equilíbrio e resistência. Mas é importante que os pais fiquem atentos para garantir a segurança dos pequenos enquanto brincam.

A médica recomenda 5 cuidados para proteger a visão durante os jogos e brincadeiras, principalmente se a criança usa óculos:

manter a criança a uma distância segura da TV e do aparelho de videogame;

limitar o uso de dispositivos eletrônicos a uma hora por dia, entre os 6 e 10 anos, e de duas a três horas para os adolescentes;

evitar o acesso ao videogame ou a TV no período da noite, pois a luz artificial pode interferir no ciclo de sono da criança;

nas brincadeiras ao ar livre, prender os óculos para que fiquem bem fixados ao rosto e evitar armações de metal.

em dias ensolarados, colocar um chapéu ou boné na criança para proteger os olhos da luminosidade intensa do sol.

De acordo com a oftalmopediatra Márcia Ferrari, “embora os óculos escuros sejam uma opção para proteção da visão dos raios solares, eles só são indicados para crianças que possuem albinismo ou apresentam fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz”.

Para as crianças que realizam atividades esportivas com frequência e precisam utilizar óculos, a médica lembra que hoje existem armações com baixo risco de quebra, que possuem um acolchoamento por dentro para aumentar a proteção. O importante é garantir supervisão e os cuidados adequados para os pequenos poderem desenvolver suas habilidades com segurança.