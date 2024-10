Dia das Crianças aquece vendas em São Bernardo, diz  ACISBEC

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) prevê aquecimento nas vendas do comércio da cidade em função do Dia das Crianças no sábado (12), data comemorativa aguardada no calendário comercial. A expectativa é de um crescimento de cerca de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, especialmente para os setores de vestuário e brinquedo.

Os lojistas esperam alavancar as vendas e atrair novos clientes. “É durante esse período que pais e responsáveis estão em busca de presentes especiais que possam alegrar os pequenos e cabe às empresas se prepararem para atender essa demanda crescente”, explicou Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC.

De acordo com o dirigente, o impulsionamento do movimento ocorre por causa do apelo comercial da data. “Não apenas os pais, mas avós, padrinhos e muitos familiares fazem questão de dar um presente e marcar o momento para a criança. E isso leva mais pessoas às lojas”, explicou.

Com o mercado cada vez mais exigente e a consolidação do comércio virtual, Moura Júnior alerta aos empresários adotar estratégias além das ofertas tradicionais; que criem campanhas criativas, promoções progressivas e, especialmente aproveitem a oportunidade para fidelizar o cliente.

Compre Aqui – O dirigente também reforça a campanha encampada pela ACISBEC de incentivo ao comércio local. Sob o mote ‘Compre Aqui’, a iniciativa visa fortalecer e incentivar as vendas dos estabelecimentos da cidade.

“Nós temos um comércio vigoroso, que soma a força dos pequenos negócios mais distantes do Centro aos principais corredores comerciais, como a Rua Marechal Deodoro e seu entorno e os bairros que têm as próprias características. E isso sem contar as grandes redes e os shoppings. Por isso, temos tudo aqui, o consumidor não precisa ter o trabalho de ir para outro local, gastar tempo e dinheiro”, concluiu.