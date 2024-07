Dia da Pizza aumenta em 50% o movimento nos estabelecimentos da Região

O Dia Nacional da Pizza, comemorado em 10 de julho, promete movimentar as pizzarias da Região. A expectativa é de crescimento de cerca de 50% no faturamento em relação a um dia comum. Os estabelecimentos aproveitam a data para lançar promoções e estratégias com o objetivo de atrair e fidelizar os amantes da famosa redonda e apreciada mundialmente. As campanhas são válidas para o atendimento presencial e para o delivery.

Sócio da Pizzaria da Pizzaria Vero Verde, de Santo André, Ernesto D’Andrea Júnior, aposta no cenário e reforça que está preparado para o atendimento. “Em datas como essa, pensamos sempre na melhor escala para a cozinha, para os garçons e entregadores”, adiantou.

A data, que será celebrada na quarta-feira (10), deve ter um movimento 50% maior do que um dia comum, segundo o empresário. “Não se compara a um de fim de semana, mas é significativo, há mais reservas para o salão e para pedidos do delivery”, comentou.

Beto Moreira e Ernesto DÁndrea /Divulgação

Suspense – “Como é um dia especial para nós, traremos uma novidade no cardápio, que será lançada na semana comemorativa”. O empresário adianta ainda que os clientes poderão escolher a pizza que fará parte de uma promoção a ser divulgada na semana do dia 10. “O consumidor que está programado para sair nesse dia, acaba optando pela pizza, também em função da promoção oferecida”, disse. Ele sugere aos clientes ficarem atentos às divulgações das redes sociais @pizzariaveroverde que trarão mais detalhes.

Para o presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, a data comemorativa é importante para os estabelecimentos especializados que tendem a aproveitar a oportunidade e melhorar a receita. “O nosso empresário é criativo e a data significativa, portanto, a valorização do cardápio, inovação e sugestões vão fazer a diferença”, sugeriu.

Segundo o dirigente, as pizzarias são um segmento representativo na Região. Atualmente são 33 mil estabelecimentos registrados na base do sindicato patronal em todas as sete cidades. Desses, cerca de 12% são pizzarias.