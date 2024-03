Dia da Mulher: Mauá celebra o sucesso do trabalho do Viva Maria

O Dia da Mulher, em Mauá, teve uma celebração em grande estilo no Teatro Municipal, nesta sexta-feira (08/03). Um evento, cheio de representatividade e força, foi promovido com o objetivo de enriquecer ainda mais essa luta tão essencial para a sociedade. Além desses motivos, ainda teve espaço para comemorar a efetividade do trabalho do Viva Maria – Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que completa dois anos de existência, nesta sexta-feira e também o lançamento do site: https://mulher.maua.sp.gov.br que reúne materiais informativos e também as maneiras de obter ajuda.



A atividade contou com a presença do prefeito, Marcelo Oliveira, da vice-prefeita Celma Dias, da única vereadora de Mauá, Cida Maia, da primeira mulher a ser comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Solange Montesanti, do deputado Rômulo Fernandes e de representantes do Judiciário, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, movimentos sociais e sociedade civil.



Desde 2021, o trabalho realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) prestou acolhimento a 1.891 mulheres de Mauá. Elas chegaram ao Programa Viva Maria pelos mais diversos encaminhamentos. Algumas vezes foi por indicação dos profissionais da Delegacia dos Direitos da Mulher (DDM), pelos serviços de saúde, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA); Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Navis), Centro de Referência em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (CRSMCA) e outros; de Assistência Social, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Programa de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, entre outros, além da busca ativa, realizada pelos profissionais da SPPM.



“Nosso trabalho é amplo. Quem aceita nossa acolhida, recebe apoio psicológico, jurídico e também oferecemos oportunidades de reconstruir um futuro mais próspero, buscando romper esse ciclo de violência. Parte das vagas de bolsistas da frente de trabalho da Prefeitura, são destinadas a mulheres que recebem o atendimento. Além disso, essas vítimas podem ser inseridas em programas de qualificação profissional,” afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.



Segundo dados da SPPM, o suporte do chamado Sistema Único de Atendimento à Mulher de Mauá (Suamm), que inclui espaços como UPAs, UBSs, CRAS, permitiu que cerca de 80% das mulheres que aceitaram seguir com o acompanhamento, rompessem o ciclo de violência.



Para ampliar ainda mais esse atendimento, nesta sexta-feira foi lançado o site: https://mulher.maua.sp.gov.br, que reúne materiais informativos e orientações para as mulheres ou quem queira ajudar mulheres vítimas de qualquer tipo de violação de direitos. “Manter a sociedade informada sobre a existência dos serviços de apoio e das políticas públicas, é essencial para que todos possam se engajar nessa luta e ajudar. Precisamos combater essa chaga na sociedade, que é a violência contra a mulher”, explicou Celma Dias, vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para Mulheres.