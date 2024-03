Dia da Mulher: Hoje (8), SP oferece vagas de emprego, shows e atendimento odontológico

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de São Paulo leva à Praça das Artes, no Centro, nesta sexta-feira (8), das 9h às 17h, uma série de ações exclusivas para esse público, como a abertura de 1.200 vagas de trabalho pelo programa Contrata SP Mulheres, shows, cursos e ações de cuidados pessoais, beleza e bem-estar. Além disso, haverá programação especial em vários equipamentos municipais em todas as regiões da cidade durante o todo o mês de março.

Na Praça das Artes, além de palestras, cursos e atividades de cuidados pessoais, bem-estar e autoestima, haverá atendimento ao público feminino com painel com informações sobre 1.200 vagas trabalho e processo seletivo com empresas parceiras do Cate. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março pelo Portal Cate. Haverá também orientações às micro e pequenas empresárias e informações sobre o programa Sampa + Rural. Elas também poderão participar de oficinas como a de confecção de roupinhas e adereços para cães e gatos. Ou ainda cortar os cabelos, pintar as unhas e fazer design de sobrancelhas e maquiagem.

Diversos órgãos e serviços da administração municipal estarão disponíveis para dar orientação sobre a rede de atendimento especializado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, cursos de qualificação profissional, formalização e orientação sobre o MEI – Microempreendedor Individual, credenciamento no programa de fomento ao artesanato e manualidades Mãos e Mentes Paulistanas, orientação sobre programas para pessoas em vulnerabilidade social, como o cadastro para o CadÚnico, Guardiã Maria da Penha, entre outros. As atividades são gratuitas e reúnem diversas secretarias para facilitar o acesso da mulher aos serviços da Prefeitura de São Paulo.

Dez tendas estarão distribuídas por toda a praça, que terá também um palco onde haverá os shows de Fátima Santos, às 11h, e de Izzy Gordon cantando “as Rainhas que inspiraram a mulher”, às 15h. As tendas terão serviços especializados de saúde, educação e empregabilidade, além de vans que vão oferecer atendimentos da Paraoficina e avaliação odontológica e distribuição de kits de higiene bucal. O “Ônibus Lilás”, uma unidade móvel do município que atende a mulheres vítimas de violência doméstica, estará estacionado no local para orientações e acolhimento.

Para apresentar o mercado de trabalho no sistema de transporte público por ônibus, um setor tradicionalmente dominado por homens, a SPTrans fará uma série de atividades, mostrando a visão geral das oportunidades, suas diferentes áreas de atuação e os requisitos para cada cargo. Haverá também o compartilhamento de histórias inspiradoras e desafios enfrentados no dia a dia da profissão.

Além do cargo de motorista de ônibus, as garagens precisam de mão de obra em várias outras áreas, como manutenção, mecânica, funilaria e elétrica, e estão abertas para receber currículos de mulheres interessadas nessas profissões.

Na tenda reservada para os atendimentos de Saúde, as mulheres terão à disposição vários serviços, como tirar dúvidas sobre dengue e covid, fazer testagem de HIV, sífilis e hepatites e obter informações sobre questões de violência contra a mulher, racismo e transfobias e Registro Geral Animal (RGA) e posse responsável.

Na tenda “Mulheres na Educação”, profissionais da Secretaria Municipal de Educação vão dar orientações sobre os serviços e atividades oferecidos às mulheres nas unidades educacionais, incluindo os Centros Educacionais Unificados (CEUs).

A Secretaria Municipal da Habitação trará relatos de mulheres beneficiadas com ações habitacionais da Prefeitura, com ênfase para os benefícios alcançados com iniciativas como urbanização, regularização fundiária e o tão desejado recebimento de unidades habitacionais. Haverá ainda apresentação de vídeos com relatos e testemunhos de histórias inspiradoras.

Durante o evento, haverá também a assinatura do termo de cooperação entre diversas entidades governamentais e organizações da sociedade civil para a Comunicação de Acolhimento Institucional Sigiloso de Mulheres em Situação de Violência, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e atendimento a mulheres vítimas de violência, garantindo que o acolhimento seja realizado de forma sigilosa e eficaz.

A programação especial em homenagem às mulheres vai durar todo o mês com atividades que serão realizadas em toda a cidade.

Confira algumas das atividades

Trabalho e empreendedorismo

O público contará com cerca de 1,2 mil vagas de emprego nos setores do comércio e serviços voltadas às trabalhadoras. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março pelo Portal Cate. A equipe do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo fará a pré-seleção das candidatas para a convocação e orientação. As interessadas devem levar RG, CPF e carteira de trabalho (pode ser o modelo digital) e cópias do currículo.

No local, por volta de 10 empresas atenderão o público com equipes de recursos humanos a fim de facilitar a contratação. Os salários variam de R$ 700 (estágio) a R$ 2.600, com oportunidades para candidatas sem experiência e para todos os níveis de escolaridade.

Veja aqui a programação completa

Educação

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo desenvolveu uma vasta programação de atividades culturais nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e nos Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs), além de uma série de bate-papos formativos dedicados às mulheres. Nas quintas-feiras, serão realizadas lives com foco no direito ao acesso à prática esportiva e atividade física.

Veja aqui a programação completa.

Verde e Meio Ambiente

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) organizou diversos eventos exclusivos para mulheres nos parques de São Paulo: de aula de dança, pilates, yoga e caminhadas até aulas de artesanato, palestras e sessões de cuidados pessoais, com corte de cabelo, sobrancelha, manicure, maquiagem e limpeza de pele.

Veja aqui a programação completa.

Esportes

Os Centros Esportivos, administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), prepararam uma grade intensa de atividades para o público feminino para esta quinta-feira (7) e sexta-feira (8) em todas as regiões da capital, para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

O destaque da programação é a Caminhada das Mulheres, que será realizada nesta sexta-feira (8), das 9h às 11h, no Parque das Bicicletas (Alameda Iraé, 35) em Moema, na Zona Sul.

Veja aqui a programação completa.

Inovação e Tecnologia

O FAB LAB LIVRE SP, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), tem vários cursos utilizando a tecnologia como forma de renda, como o corte a laser de bijuterias em acrílico com Inkscape, eletrônica para mulheres e marcenaria.

Veja aqui a programação completa.

Cultura

Ao longo de todo o mês de março, os equipamentos culturais da pasta trazem programação liderada por mulheres, com shows de Negra Li, Filipe Catto, Heloá, Brisa Flow, atrações de dança e comédia stand up, entre outras.

Veja aqui a programação completa.