Dia da Mulher e Dia Mundial da Água inspiram atividades no Museu da Energia de SP

Em março, o Museu da Energia de São Paulo traz atividades que destacam a contribuição da energia e da água para a vida moderna. A unidade ainda é palco da palestra “Mulher da Energia: entre ausências e apagamentos”, que ocorre no dia 09/03, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A Energia da Água, no dia 23/03, revela experimentos que usam a água como fonte de energia.

Dia Internacional da Mulher

Seguindo a agenda, no dia 09 de março, o polo ainda realiza a palestra “Mulher da Energia: entre ausências e apagamentos”. O intuito da apresentação é aproveitar a comemoração ao Dia da Mulher (08) e versar sobre os objetivos da mão de obra feminina no setor elétrico.

A palestra terá emissão de certificado e as inscrições gratuitas estão abertas neste link, clique aqui. Na ocasião, Ana Luiza Vaz, arquivista; Aline Lemes, historiador; e Giovanna Camargo, historiadora; apresentam os fundos documentais utilizados no projeto “Mulher da Energia”, explicando como as fontes foram levantadas, e como o todo possibilitou entender que a escassez do trabalho feminino no ramo da Energia demandava por entendimento do contexto histórico das mulheres no Brasil e no mundo. Por fim, as profissionais irão expor os resultados da pesquisa realizada e discutir brevemente tanto a ausência quanto o apagamento das mulheres no contexto apresentado.

Dia Mundial da Água

Fechando a agenda de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água (22), o Museu realiza no dia 23/03 a atividade Energia da Água, que oferece aos visitantes intervenções educativas, experimentos e confecção de objetos que utilizam água como fonte de energia ou funcionamento de sistemas.

O intuito da atração é abordar conceitos sobre o uso da água para gerar e obter energia, experimentos que podem ser realizados com o recurso e questões ambientais e sociais sobre a água no estado de São Paulo.

Serviço

Museu da Energia de São Paulo – Programação de Março

Local: Museu de Energia de São Paulo – Alameda Cleveland, 601 (Campos Elíseos)

Atrações:

09/03 das 10h às 12h – Palestra Mulheres da Energia: entre ausências e apagamentos

23/03 às 14h – Energia da Água

Classificação da programação: Livre

Inscrições: gratuitas no WhatsApp (11) 99169-8531, telefone: (11) 3224-1489 ou e-mail saopaulo@museudaenergia.org.br.