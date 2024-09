Dia da Longevidade: Movimente-se para uma vida saudável!

No próximo dia 28 de setembro, das 9h às 14h, o Centro Esportivo Tietê será transformado em um grande espaço de bem-estar e vitalidade com o Dia da Longevidade, promovido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo (SBGG-SP) em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Paulo. Esse é o evento que dará inicio as comemoraçoes do mês da pessoa idosas que tem inicio em 1º de outubro. Essa ação faz parte da Década do Envelhecimento Saudável, declarado pela OPAS.

O Dia da Longevidade vai oferecer a população uma série de atividades gratuitas, incluindo esportes, cuidados de saúde, aulas e apresentações culturais. O evento é voltado ao público idoso e também suas famílias.

A união da SBGG-SP com dezenas de instutuições que estão comprometidas com o bem estar e envelhecimento saudável tem a intenção de estimunlar e cuidar da saúde da população idosa de nossa cidade e estado.

“Envelhecer bem significa adotar hábitos que promovam não apenas a longevidade, mas também a qualidade de vida. O Dia da Longevidade é uma oportunidade para mostrar como atividades físicas, cognitivas e culturais podem transformar o envelhecimento em um processo saudável e ativo,” afirma Rosmary Arias, presidente da SBGG-SP. “Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas sobre a importância do cuidado com o corpo e a mente em todas as fases da vida.”

Cronograma do Dia da Longevidade:

9h: Recepção e Boas-vindas

Jogos de tabuleiro

Tenis de mesa

Zumba

Basquete

Aulas de Dança

Ginástica Cerebral

Atendimento de saúde

Dicas Nutricionais

Rodas de conversa

Prevenção de Quedas

Posto de Vacinação (Secretaria Municipal de Saúde)

Orientações sobre golpes via WhatsApp

12h: Apresentação Cultural: Dana Farida Dança Oriental Egípcia

13h30 – 14h: Sorteio e Encerramento.

Instituições Parceiras

O evento conta com o apoio de diversas organizações dedicadas ao envelhecimento saudável, como a Secretaria Municipal de Saúde, Unisa, Rede Geronto, Supera, ABG, Elo Senior Care, Abraz, Dana Dança Oriental Egípcia, 50+ Ativo, Virada da Maturidade, Evive, SBGG-Paraná, PUC – Vitalita, CRI Norte, Box Care Senior Aptare e Mentecorp. Cada uma contribui para promover o cuidado integral da pessoa idosa, destacando a importância da saúde física, mental e emocional.

Serviço:

Evento: Dia da Longevidade

Data: 28 de setembro de 2024

Horário: 9h às 14h

Local: Centro Esportivo Tietê (Av. Santos Dumont, 843 – Luz, São Paulo)

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Venha celebrar a longevidade e descobrir práticas para um envelhecimento mais saudável e ativo!