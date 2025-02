Dia da Internet Segura alerta para os riscos da reutilização de senhas

No dia 11 de fevereiro, o Dia da Internet Segura reforça a necessidade de adotar medidas eficazes para proteger informações pessoais no ambiente digital. Entre as principais ameaças à privacidade online, a reutilização de senhas em diferentes plataformas se destaca como um hábito perigoso. Caso um único código de acesso seja descoberto por criminosos, diversas contas, como redes sociais, e-mails e até serviços bancários, podem ser comprometidas.

“Ao utilizar a mesma senha em vários sites, o usuário amplia significativamente os riscos de invasão. Muitas plataformas não possuem mecanismos robustos de proteção, o que facilita o vazamento dessas credenciais. Se um invasor obtiver essa informação em um site vulnerável, ele pode acessar outros serviços em que o internauta tenha usado a mesma chave de acesso”, alerta Humberto Caetano, professor do curso de Ciência da Computação da UNINASSAU.

Dicas para fortalecer a segurança digital

Para evitar fraudes, especialistas recomendam que senhas sejam alteradas periodicamente. “Mudar a cada três meses pode ser uma prática eficiente, mas também gera o desafio de memorizar muitas combinações. Uma solução viável é a troca anual, desde que se adote códigos realmente fortes e exclusivos”, sugere Caetano.

Uma senha confiável deve ser composta por uma sequência aleatória de caracteres, sem relação direta com palavras, datas ou expressões fáceis de serem deduzidas. Para facilitar a criação, o professor indica um método criativo. “Usar referências de livros, filmes ou músicas pode ajudar a elaborar senhas robustas. Por exemplo, a frase ‘Ainda Estou Aqui concorre ao Oscar depois de 20 anos!’ pode ser transformada em ‘4E4c40dd204n0s!’”, exemplifica.

Uso de gerenciadores e autenticação em duas etapas

Gerenciadores de senhas são alternativas eficazes para armazenar credenciais com segurança. “Essas ferramentas funcionam como cofres digitais protegidos por um código mestre. No entanto, é fundamental que essa senha principal seja altamente segura, pois toda a proteção do sistema depende dela”, enfatiza Humberto.

A autenticação em duas etapas também é essencial para fortalecer a proteção digital. Esse mecanismo adiciona uma camada extra de verificação, exigindo, além da senha, um código enviado para o celular ou outro dispositivo confiável. Dessa forma, mesmo que um criminoso descubra a senha, ele ainda precisará do segundo fator para acessar a conta.

Cuidado ao armazenar senhas

Já o armazenamento de senhas em navegadores pode representar um risco. “Ao salvar credenciais no navegador, o usuário transfere a responsabilidade da segurança para o programa. Caso o computador seja comprometido, essas informações podem ser acessadas por terceiros. O ideal é memorizar senhas essenciais e não registrá-las em nenhum local vulnerável”, conclui o especialista.