Dia da Infância: a importância de preservar as crianças

Celebrado no dia 24 de agosto, o Dia da Infância têm um papel importante para a reflexão e consciência da sociedade. Escolhido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, e diferente do dia das crianças, a data promove a conscientização sobre esta fase da vida, do desenvolvimento e da preservação dos momentos vividos pelas crianças, seja em casa, na escola ou outros ambientes em que ela convive diariamente.

Os últimos anos foram desafiadores para os pais, responsáveis e educadores, considerando o impacto causado pela pandemia da covid-19, principalmente na primeira infância. . “Faz parte que elas expressem seus sentimentos sobre os períodos em que viveram, e é importante que elas consigam colocar pra fora o que sentem, da maneira delas, brincando, desenhando e contando. A melhor maneira de preservar a infância é deixar que as crianças convivam umas com as outras, e estejam sempre em contato com conteúdos adequadas para suas idades”, reforça Lucia Tavares, diretora do Marista Escola Social Irmão Justino.

Diálogo entre os pais e a escola

A diretora Lucia Tavares reforça que é importante que os pais mantenham um diálogo com a escola no processo de desenvolvimento da criança. “A infância precisa ser vivida integralmente, sem apressar as etapas do crescimento, e pais informados podem tomar as melhores decisões sobre quais limites impor e como estimular que os filhos desfrutem do melhor deste momento”, pontua.

Confira dicas de como fazê-lo:

Brincadeiras ao ar livre

A natureza é fundamental para o crescimento da criança. Por isso, interagir com o ar, o solo, as plantas e parques pode proporcionar um crescimento saudável, regado de boas experiências e de preservação do meio ambiente.

Conteúdos para cada uma das idades

As telas e o avanço da tecnologia proporcionaram livre acesso a conteúdos do mundo todo, mas é importante que os pais e responsáveis fiquem atentos se aquele produto consumido está adequado a idade do seu filho. É bom garantir que sejam conteúdos educativos e que proporcionem o bem estar das crianças.

A interação fortalece

Quanto mais convívio familiar e entre as crianças, melhor será o processo de desenvolvimento e socialização. Conviver com diversos núcleos e idades promove e inclui diversidade no amadurecimento da criança.

Etapas são importantes no processo

Tenha cuidado para não sobrecarregá-la com assuntos ou tarefas complexas demais para sua idade e tamanho. Ao distribuir atividades em casa, peça que seu filho ajude com pequenas atividades e evite conversar com ele sobre “assuntos de adulto”, que podem deixá-lo ansioso ou fazê-lo sentir um senso de responsabilidade que ainda não precisa.