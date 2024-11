Dia da Favela celebra a cultura e as conquistas das comunidades

Com o objetivo de celebrar a luta, a resiliência e as conquistas das comunidades que, apesar das adversidades, buscam formas de resistência e afirmação em seu cotidiano foi criado o Dia da Favela, celebrado em 4 de novembro.

O termo “favela” foi utilizado pela primeira vez nessa data, no ano de 1900, referindo-se, de forma pejorativa, ao Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Quando o delegado Enéas Galvão registrou a expressão em um documento oficial não imaginava que, com o passar dos anos, a palavra ganharia novos significados, incorporando os desafios, valores e a rica cultura dessas comunidades.

Discutir as favelas é essencial para entender a história do Brasil. Os estigmas associados a esse termo muitas vezes inviabilizam as realidades e potencialidades dessas comunidades, além da importância social, cultural e histórica, que vai muito além das narrativas depreciativas construídas ao longo do tempo.

O papel das Casas de Cultura

A Prefeitura conta com 19 Casas de Cultura em funcionamento para promover atividades para as comunidades. Esses espaços são concebidos de forma a refletir a diversidade territorial e estão distribuídos por todas as regiões descentralizadas do município.

As Casas de Cultura atuam como importantes “portas de entrada” para a população das favelas, oferecendo acesso a atividades enriquecedoras. Através dessas iniciativas os equipamentos culturais impulsionam a inclusão social e valorizam a expressão artística, fortalecendo a identidade e a convivência nas comunidades.

Além disso, as CCM’s apoiam e valorizam os artistas locais por meio de formações, contratações, editais e cessões de espaço, permitindo que as comunidades aproveitem ao máximo esses equipamentos culturais e tenham um contato mais profundo com diversas linguagens artísticas.

Os moradores podem acompanhar os eventos programados ao longo do mês pelo site da Secretaria Municipal de Cultura. Para se inscrever nos cursos regulares que ocorrem durante o ano, basta visitar a Casa de Cultura Municipal e escolher a atividade desejada. Todos os eventos e cursos oferecidos são gratuitos, assegurando que a cultura seja acessível para toda a população.