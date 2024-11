Dia da Consciência Negra: programações especiais nos terminais Jabaquara e Santo André

O Dia da Consciência Negra, a ser comemorado nesta quarta-feira (20/11), será lembrado pela EMTU nesta terça-feira (19) no Terminal Metropolitano Jabaquara e na quinta-feira (21) no Terminal Santo André Leste do Corredor ABD. A programação terá ações culturais e de prevenção à saúde, em parceria com o Instituto Bem Querer Mulher, Ong Akhanda, Ong Girassol e Mary Key.

Nesta terça, das 10h às 13h, o Terminal Jabaquara estará movimentado com uma agenda diversa, que inclui:

oficina de turbantes, oficina de absorventes recicláveis e rodas de conversa sobre o significado da data e sobre violência contra mulher, em parceria com o Instituto Bem Querer Mulher;

atendimento via CIC (Centro de Integração da Cidadania) para a emissão de documentos, atendimento para cadastro em cursos gratuitos e preparação e encaminhamento de jovem aprendiz para primeiro emprego;

o Instituto Akhanda vai trazer oftalmologistas que realizarão testes de acuidade visual para que os passageiros possam atualizar a saúde dos olhos, fazer o diagnóstico e, se for o caso, serem encaminhados a um especialista já com os exames realizados;

aula de maquiagem em parceria com a empresa Mary Key;

além da distribuição de algodão doce pela Ong Girassol.

Serviço

Dia da Consciência Negra

Locais: Terminal Metropolitano Jabaquara e Terminal Metropolitano Santo André Leste

Horário: Das 10h às 13h

Parceiros: Instituto Bem Querer Mulher, Instituto Akhanda e Ong Girassol

Data: 19 e 25 de novembro