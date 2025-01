Dia da Comida Picante: uma celebração de sabores e emoções em 16 de janeiro

O Dia da Comida Picante, celebrado em 16 de janeiro, é perfeito para quem adora sabores intensos e marcantes. A pimenta, além de realçar pratos, oferece benefícios como melhora da circulação e aceleração do metabolismo.

Para comemorar a data, a Chef Débora Campos, do Instituto Gourmet, compartilhou uma combinação irresistível para quem deseja experimentar o equilíbrio entre o crocante e o apimentado: dadinhos de tapioca acompanhados de uma geleia de pimenta artesanal.

Receita especial: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta

Dadinhos de Tapioca

• Ingredientes:

400ml de leite integral

250g de queijo coalho

250g de tapioca granulada

Sal o quanto baste

Modo de preparo:

1. Leve o leite ao fogo até começar a ferver.

2. Adicione a tapioca e o queijo coalho ralado.

3. Cozinhe, mexendo sempre, até a massa descolar do fundo da panela.

4. Despeje a massa em uma assadeira untada e leve à geladeira por 1 hora.

5. Corte em cubos e frite em óleo quente.

Geleia de Pimenta

• Ingredientes:

1 dente de alho picado

10 pimentas-dedo-de-moça

30g de pimenta-biquinho

1 maçã fuji picada

100ml de vinagre de maçã

100g de açúcar refinado

7g de sal refinado

20ml de cachaça

5g de amido de milho

Modo de preparo:

1. Processe as pimentas, o alho e a maçã.

2. Leve à panela com vinagre e açúcar, cozinhando até reduzir.

3. Adicione a cachaça misturada com o amido e o sal, cozinhando por mais 3 a 5 minutos.

4. Deixe esfriar e sirva com os dadinhos.

O sabor da pimenta além do prato

Mais do que um simples ingrediente, a pimenta é sinônimo de ousadia e personalidade na culinária. Aproveite o Dia da Comida Picante para explorar sabores e descobrir novas formas de incorporar o apimentado à sua rotina gastronômica.