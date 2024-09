Dia da Cachaça: Melhores de SP serão anunciadas no Primeiro Concurso Estadual em dezembro

São Paulo é o maior estado produtor de cana-de-açúcar do Brasil, e desempenha um papel de destaque na indústria de cachaça, uma das bebidas alcoólicas mais tradicionais e emblemáticas do país, que celebra seu dia, em 13 de setembro, data criada pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac).

A famosa caipirinha, feita com cachaça, limão, açúcar e gelo, é talvez o exemplo mais evidente de como a bebida se integra à vida cotidiana e festiva dos brasileiros. E dada a sua importância, o governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, criou o Primeiro Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista – CACHAÇA.SP 2024, como oportunidade para mostrar o trabalho árduo dos produtores e promover a excelência de São Paulo na produção da bebida mais tradicional do Brasil.

O lançamento do Concurso foi realizado no final de 2023. A etapa de julgamento sensorial será no início de novembro, na sede da Secretaria de Agricultura, em São Paulo, e o resultado será anunciado em dezembro. “Premiar as melhores cachaças de São Paulo é, além de valorizar a qualidade dos produtos, um resgate cultural às nossas origens”, ressalta Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Os premiados terão a chance de obter reconhecimento estadual e nacional, abrindo portas para novos mercados e oportunidades de negócios, além de estimular investimentos em tecnologias e melhorias na cadeia produtiva da cachaça paulista.

A qualidade química e sensorial reflete seu processo de produção e o cuidado dedicado a cada etapa. A cachaça pode variar de um líquido cristalino e incolor (brancas) a tons dourados e âmbar (envelhecidas), refletindo o contato com a madeira durante a maturação.

A cachaça apresenta uma ampla gama de aromas, que podem incluir notas de frutas tropicais, baunilha, mel, especiarias e até mesmo nuances de couro e tabaco, dependendo do tempo de envelhecimento e do tipo de madeira utilizada. No paladar, a cachaça deve equilibrar doçura, acidez e amargor, com um final suave e agradável. A textura e o corpo da bebida são igualmente importantes; uma cachaça de qualidade geralmente tem uma sensação de suavidade e complexidade que a torna prazerosa ao paladar.

A comissão organizadora do Primeiro Concurso Estadual da Cachaça é composta por representantes da APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), CDA (Coordenadoria de Defesa Agropecuária), CODEAGRO (Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios) e Coordenação das Câmaras Setoriais e Temáticas, sob a presidência do Secretário Executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, conforme Resolução SAA – 48, de 25/06/2024.

Destaca-se também o trabalho do Grupo de Estudos da Cadeia da Cachaça de Alambique (GECCA), coordenado pela pesquisadora Elisangela Marques Jeronimo Torres. O grupo, composto por pesquisadores das unidades da Apta Regional de Bauru e Piracicaba, em parceria com o Instituto de Economia Agrícola (IEA – Apta), a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati/SAA), a Câmara Setorial da Cachaça Paulista e diversas universidades, é fundamental na pesquisa e transferência de conhecimento para a cadeia produtiva da cachaça.

“Cada cachaça tem uma personalidade única e apreciar esta bebida é contemplar um pedaço da história e identidade cultural do nosso país, especialmente de São Paulo, onde a cana-de-açúcar é tão importante”, avalia a pesquisadora do GECCA, Elisangela Marques Jeronimo Torres.

Um brinde à cachaça!