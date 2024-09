Dia da Banana: confira sabores para experimentar com uma das frutas mais populares do Brasil

Torta BanoffeeDe origem inglesa, a Torta Banoffee é uma sobremesa ideal para sentir o sabor da fruta, como a produzida pela Casa de Bolos, a maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, que produz seus bolos de forma 100% artesanal e com fruta de verdade. A torta é composta por uma base crocante de biscoitos amanteigados, doce de leite, bananas cortadas e finalizado com chantilly caseiro e cacau. A sobremesa pode ser encontrada na versão grande por R$50,00, e na versão Bolo Caseiro no Pote por R$ 13,00.

Nanica® Banoffee ShakeNo cardápio de milkshakes do Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 50, está o sabor Nanica® Banoffee Shake, uma receita exclusiva desenvolvida em collab com a Nanica®, rede brasileira de docerias especializada na torta Banoffe. Elaborado com sorvete de baunilha batido à mão com leite, banana, doce de leite, chantilly, rodelas de banana e polvilhado com cacau em pó, nos tamanhos de 300 ml, 400 ml e 500 ml, a depender da loja, o milkshake está disponível a partir de R$ 26,00. A disponibilidade é por tempo limitado, pode ser encontrado no cardápio do Johnny Rockets até o dia 30 de setembro de 2024.

Banana CanoaNo Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos de churrasco, a sugestão é provar a Banana Canoa, sobremesa elaborada com banana d’água assada, sorvete de baunilha, leite condensado e canela em pó, por R$ 19,95.

Pipoca de bananaO Mané é uma rede de bares que proporciona aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Com ambiente descontraído, a indicação de sobremesa é a pipoca de banana, por R$ 29,90, uma deliciosa combinação de banana em cubos, empanadas e temperadas no açúcar e canela, servidas com uma deliciosa calda de brigadeiro do Bendito, cafeteria premium especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, marca pertencente ao Grupo Impettus, holding que também detém a rede Mané.

Pastel de BananaCelebre essa fruta adorada com o irresistível Pastel de Banana da 10 PASTÉIS, a maior rede de pastéis do Brasil. Com massa vegana crocante e um recheio generoso de banana em rodelas, realçado por um toque de canela, este pastel é uma explosão de sabor. A massa tradicional, finalizada com uma mistura de açúcar e canela, completa essa experiência deliciosa. A iguaria está disponível nos tamanhos pequeno, por R$ 11,50, e no tamanho médio, por R$ 14,50.