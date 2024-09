Dia da Árvore e início da primavera: BRK destaca a importância dos serviços de saneamento

Neste sábado, 21 de setembro é celebrado o Dia da Árvore e no domingo, 22 de setembro, se inicia a primavera. As datas provocam uma reflexão com relação a degradação ambiental que resulta em problemas como mudanças climáticas, aquecimento global, extinção de espécies vegetais e animais, entre outros fenômenos.

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, ressalta que a prestação dos serviços de saneamento está diretamente ligada à proteção ambiental. Também contribuem para minimizar os efeitos provocados pelas altas temperaturas, além de ter relação direta com a preservação das matas ciliares de córregos e rios. Esses ambientes, quando recompostos, fazem a captura do CO₂ e garantem a preservação dos mananciais, prevenindo a ocorrência de erosão do solo, por exemplo.

Mauá se destaca por ter atingido os índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto, alcançando 10 anos antes as metas do Novo Marco do Saneamento que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Na cidade, que acolhe a nascente do Rio Tamanduateí, terceiro maior afluente do Rio Tietê, cerca de 50 milhões de litros de esgoto são tratados diariamente e deixam de ser lançados em rios e córregos.

Porém, apesar do avanço dos indicadores nos últimos anos, a concessionária alerta que para a efetiva despoluição dos córregos e rios, é fundamental a participação da população em ações de preservação do meio ambiente, principalmente com relação à compreensão das suas responsabilidades e mudanças de hábitos coletivos quanto à destinação adequada de resíduos.

“A população deve estar ciente da importância da consciência ambiental com relação ao descarte de lixo e consumo desenfreado que contribuem para o aumento do efeito estufa, por meio da emissão de gás carbônico e metano gerado na decomposição dos resíduos sólidos”, destaca Joice Pereira Martins, responsável pela área de meio ambiente da BRK em Mauá.

Portanto, a empresa destaca a importância de evitar o consumo excessivo, o desperdício e produtos com embalagens descartáveis. Essas são ações que reduzem a produção de resíduos e contribuem com a preservação do meio ambiente.

“É fundamental a prática do consumo consciente pela população para evitarmos o aumento da degradação ambiental que resulta em problemas como mudanças bruscas de temperatura, aquecimento global, extinção de espécies, aumento da poluição do ar, diminuição das chuvas, entre outros fenômenos”, reforça Joice.