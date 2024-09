Dia da Árvore: APM planta mudas em parceria com Prefeitura de SP

Em ocasião do Dia da Árvore, que ocorre neste sábado (21), a Associação Paulista de Medicina (APM), em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, realizará o plantio de 12 mudas no gramado situado ao longo dos “Arcos do Jânio”, também conhecidos como “Arcos do Bixiga”, localizados na Rua Jandaia. As árvores serão plantadas no período da manhã, a partir das 10h30.

“O plantio, de caráter simbólico, em parceria com a Prefeitura, demonstra a intenção dos médicos de São Paulo de agir em prol do meio ambiente, preocupados com as sérias consequências sobre a saúde humana produzidas pelos fenômenos climáticos e ambientais”, explica Dr. Antonio José Gonçalves, Presidente da APM.