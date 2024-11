Dia D e ações de prevenção à dengue marcam semana estadual de combate ao Aedes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promove, na próxima quarta-feira (13/11), o Dia D de combate à dengue e doenças provocadas pelo Aedes Aegypti. A ação faz parte da Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, que acontece de 11 a 16 de novembro, para reforçar a importância da prevenção contra a dengue em meio aos picos de temporal no Estado.

A mobilização do Governo de São Paulo envolve as secretarias estaduais da Saúde, Educação, Instituto Butantan, além da Defesa Civil, e recebe o apoio do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems). A iniciativa nesta época é considerada essencial para prevenir e conscientizar a população, municípios, organizações públicas e privadas sobre as ações para evitar a proliferação do mosquito.

A eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, além da zika e chikungunya, é uma tarefa conjunta que mobiliza os cidadãos a participarem efetivamente do combate. Entre as orientações importantes estão a avaliação, limpeza e eliminação de água parada em quintais, caixas d’água, lixo, vasos de planta, pneus, latas e garrafas vazias e potes.

Embora a dengue seja uma doença sazonal, com períodos do ano em que é possível observar uma alta na taxa de transmissão, é necessário manter a vigilância de forma contínua. Neste ano, no estado, foram confirmados mais de 2 milhões de casos da doença e mais de mil óbitos, até o início de novembro.

“É importante que qualquer pessoa que manifeste sintomas como febre, dores no corpo ou manchas avermelhadas busque assistência médica imediatamente, para prevenir possíveis complicações. É crucial estar atento aos sinais de alerta”, ressalta Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD).

A população pode acessar dados atualizados sobre casos e óbitos da doença no site dengue.saude.sp.gov.br. A plataforma permite uma consulta rápida e prática, com a opção de filtrar as informações por município e região.

Tire suas dúvidas sobre a doença:

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas” com as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya nos buscadores da internet. A ferramenta desmistifica as fake news que circulam nas redes sociais e orienta a população sobre as doenças. O acesso está disponível no link: www.dengue100duvidas.sp.gov.br.