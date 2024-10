Dia D do Adote celebra empreendedorismo e impacto social na Grande São Paulo

Na sexta-feira (25), São Bernardo do Campo celebrou o Dia Municipal do Empreendedor Social, através das celebrações do DIA D da Associação Adote um Cidadão, com uma série de eventos significativos e homenagens aos indivíduos que têm feito a diferença em suas comunidades por meio de iniciativas empreendedoras voltadas para o bem social.

O DIA D é a materialização da essência do Adote um Cidadão, que foi idealizado há 25 anos, pelo Empreendedor Social, o senhor, Antonio Carlos Veiga, através dos 3 pilares fundamentais para a transformação da sociedade: Inclusão, Educação Empreendedora e Responsabilidade Social.

Ser empreendedor social é agregar valor as iniciativas, que façam as pessoas saírem de sua zona de conforto, trilhando uma vereda entre o equilíbrio do sucesso financeiro e o bem-estar da comunidade, pois ao gerar mudanças duradouras e significativas, com intuito de promover a igualdade, inclusão, educação, saúde, sustentabilidade ambiental, ele não está apenas a fazer o bem, mas semeando um fruto longevo, sustentável que renderá preciosas conquistas.

A programação do dia incluiu palestras inspiradoras, painéis de discussão e a entrega do Prêmio Adote Um Cidadão 2024: Eu Faço a Diferença, uma iniciativa para reconhecer e destacar o trabalho árduo e inovador dos empreendedores sociais da Grande São Paulo.

Os festejos tiveram início no Senac Tiradentes (10). A comemoração Inclusiva contou com a emocionante abertura, onde se realizou uma palestra sobre a “Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência e Seu Ciclo”. Ministrada por Luciene Ribeiro, supervisora de enfermagem da Colsan, que possui mais de 20 anos de experiência em captação, conscientização de doadores, triagem clínica, coleta e distribuição de sangue. Com o objetivo fomentar a inclusão e aumentar o número de doadores, contou com a participação de mais de 250 estudantes de diversas áreas da saúde, especialmente da hemoterapia, em dois períodos de atividade. Essa iniciativa fez parte de uma aliança social entre o Senac e o projeto Gotas Eficientes, visando salvar vidas ao incentivar a doação de sangue entre pessoas com e sem deficiência.



Na tarde deste dia 25 de outubro, no Plenário Lenildo Freitas Magdalena, entrega de certificados para alunos do curso de Educação Empreendedora, com palestras de especialistas que falaram aos presentes sobre empreendedorismo, compartilharam suas experiências e insights sobre o desenvolvimento pessoal de carreira. Os participantes tiveram a oportunidade de aprender com casos de sucesso, e estratégias para ampliar suas oportunidades de trabalho. Realizaram o workshop, Taynã Baena – Founder Empodere Consultoria, Adriana Roggieri – Psicóloga Especialista em Recrutamento com a Palestra Degraus da Empregabilidade, e Dra. Elise Miranda – medica de família e comunidade e Karla Abad especialista em Saúde Preventiva.

“Foi uma tarde diferente, foi legal aprender novas experiencias, e ouvir profissionais do mercado de trabalho trazendo novas perspectivas para nossa vida. Estou me sentido mais confiante para conquistar uma nova recolocação.” disse Maria do Socorro, que fez o curso de atendente de farmácia ministrado gratuitamente pela Ong Adote um Cidadão.

Durante a noite, tivemos um dos momentos mais esperados do evento, a Sessão Solene na Câmara Municipal para a entrega do Prêmio aos Empreendedores Sociais e Empresas com Responsabilidade Social.

Não podemos deixar de mencionar que essa conquista não seria possível sem a cooperação do Presidente da Câmara Danilo Lima, que de maneira cortês e solícita, nos atendeu e prontamente comungou de nossa iniciativa e através da aliança social que foi firmada em 2023, pleiteou pelo reconhecimento municipal do Dia do Empreendedor Social – projeto de resolução 55/2023.

A premiação reconheceu empreendedores sociais da região que se destacaram por suas iniciativas inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade. Os vencedores foram escolhidos por cidadãos da Grande São Paulo, levando em consideração o impacto social, a sustentabilidade e a inovação de cada projeto.

“O Prêmio Adote um Cidadão 2024: Eu Faço a Diferença, é uma oportunidade para sermos reconhecidos e valorizados pelo trabalho, que os empreendedores sociais estão realizando em nossa cidade. Eles são agentes de mudança que, por meio de suas ideias e ações, estão construindo um futuro mais sustentável e inclusivo para todos”, afirmou Marcio Gambini, CEO da IMG odontologia.

O Embaixadora do DIA D, Samara Del Monte, pessoa com deficiência, formada em jornalismo, filosofia, repórter freelancer, palestrante e tem a sua própria revista “Mais dEficiente: um sentido diferente para a vida”, que usa comunicação alternativa e os recursos da tecnologia assistiva para se comunicar, expressou sua gratidão aos Empreendedores Sociais e Empresas Responsáveis que têm dedicado tempo e esforço para melhorar a qualidade de vida de nossa cidade. Ele destacou a importância de apoiar e incentivar iniciativas empreendedoras que tragam benefícios tangíveis para a comunidade. “E estar aqui hoje como embaixadora no Dia D do Adote Eu Faço a Diferença prestigiando vocês, empreendedores sociais, é um momento de muito orgulho. Precisamos muito das iniciativas de vocês na transformação da sociedade para que possamos ter um mundo melhor!” ressaltou Samara Del Monte, Embaixadora do Dia D.

O evento atraiu a participação de autoridades, empreendedores, líderes comunitários, estudantes e membros do governo local, reforçando o compromisso coletivo de impulsionar o empreendedorismo social e criar uma cidade mais justa com equidade para todos.

A celebração do DIA D do Adote através do Dia Municipal do Empreendedor Social em São Bernardo do Campo foi um sucesso, reforçando o papel vital que os empreendedores sociais desempenham na construção de comunidades mais resilientes e sustentáveis. Reverberando os conceitos fundamentais professados em 25 anos da Associação Adote um Cidadão que é a constante disseminação de práticas para uma sociedade mais justa e igualitária para todos.