Dia D de Combate à dengue une escolas de Ribeirão Pires em conscientização sobre o tema

Nesta sexta-feira, 1 de março, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o “Dia D de combate à Dengue”, em escolas da cidade. Agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde promoveram atividades lúdicas com as crianças e jovens, distribuíram materiais informativos, apresentaram larvas do Aedes aegypti, entre outras.

A diretora de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra, destacou que o trabalho educativo torna as crianças multiplicadoras do conhecimento. “Essas crianças vão sair das escolas e levar essas informações para pais, conhecidos e familiares. Com isso, acende uma luz para a maior prevenção e cuidados contra a dengue”, citou.

Profissionais das 10 unidades de Atenção Primária à Saúde de Ribeirão Pires participaram da mobilização. Entre elas, está a USF Jardim Luzo, que realizou a atividade na EM (Escola Municipal) Olivia Marques Petrilli, e a USF Parque Aliança, que esteve na EM Comendador Abdalla Chiedde.

O Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires realizou palestra para estudantes da EE (Escola Estadual) Dom José Gaspar, que tratou sobre a temática do combate à dengue com alunos do 3° ano do Ensino Médio.

Caminhada – A USF Jardim Valentina realizou caminhada para conscientização dos moradores sobre o combate à dengue. Grupo de profissionais e pacientes da unidade promoveu a ação com distribuição de materiais informativos e também a exibição de cartazes.

Disque denúncia – O Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires realiza atendimento de denúncias, que podem ser realizada por meio do telefone 4824-3748.