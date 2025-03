Dia D de Combate à Dengue nas rodovias do Grupo CCR

As concessionárias da CCR Rodovias realizam, nesta quarta-feira (19/3), o Dia D de Combate à Dengue, com ações de orientação com a distribuição de folhetos para motoristas e comunidades lindeiras, além de limpeza e retirada de resíduos em regiões próximas às rodovias.

Serão 16 iniciativas – que acontecem de forma simultânea em 12 municípios, de cinco estados do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul) – com o objetivo de conscientizar sobre como materiais descartados irregularmente na malha viária podem acumular água e se tornarem criadouros para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

As ações acontecem nas principais rodovias do país: em São Paulo na Via Dutra (BR-116), trecho oeste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), Castello Branco (SP-280), Bandeirantes (SP-348), SP-342, SP-127, no Rio de Janeiro na Rodovia dos Lagos (RJ-124) e Transolímpica, em Mato Grosso do Sul na BR-163 e nos trechos sul-catarinense e gaúcho da BR-101.

São Paulo

CCR AutoBAn

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e realização de ação de limpeza na região.

Caieiras (SP) – Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) – Posto de serviços do km 34 pista norte – sentido interior

Horário: das 7 às 9h



CCR RioSP

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e realização de ação de limpeza na região.

Guarulhos (SP) – Via Dutra (BR-116) – km 228+700 – sentido Norte (Rio de Janeiro) – pista marginal

Horário: das 7 às 9h

CCR ViaOeste

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e lixocars

Barueri (SP) – Rodovia Castello-Branco (SP-280) – praça de pedágio km 18

Horário: das 7 às 9h

CCR SPVias

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos

Tatuí (SP) – Rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127) – km 113

Horário: das 7 às 9h

CCR RodoAnel

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e lixocars

Carapicuíba (SP) – Rodoanel Mário Covas (SP-021) – km 16+500

Horário: das 7 às 9h

Renovias

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e realização de ação de limpeza na região.

Mogi Guaçu (SP) – Rodovia SP-342 – km 172 – sentido leste

Horário: das 7 às 10h

Rio de Janeiro (RJ)

CCR ViaLagos

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e lixocars

Rio Bonito (RJ) – km 1 da Rodovia dos Lagos (RJ-124)

Horário: das 9 às 11h

Rio Bonito (RJ) – km 13 da Rodovia dos Lagos (RJ-124)

Horário: das 9 às 11h

ViaRio

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e lixocars

Rio de Janeiro (RJ) – Transolímpica – km 3 – em Magalhães Bastos

Horário: das 8h30 às 9h30

Rio de Janeiro (RJ) – Transolímpica – km 9 – em Adauto Botelho

Horário: das 9h30 às 10h30

Rio de Janeiro (RJ) – Transolímpica – km 12 – em Leila Diniz

Horário: das 10h30 às 11h30

Rio de Janeiro (RJ) – Transolímpica – km 7 – Praça de pedágio

Horário: das 11h30 às 14h

Mato Grosso do Sul

CCR MSVia

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e lixocars

Campo Grande (MS) – Base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do km 454 da BR-163

Horário: 9 às 11h

Santa Catarina

CCR ViaCosteira

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e lixocars

Laguna (SC) – Posto de Combustível Sim Camarão – km 308 – sentido norte – da Rodovia BR-101

Horário: das 9 às 11h

Maracajá (SC) – Posto de Combustível Brambilla – km 401 – sentido norte – da Rodovia BR-101

Horário: das 9 às 11h

Rio Grande do Sul

CCR ViaSul

Ação de orientação, com a distribuição de folhetos e lixocars

Osório (RS) – Base da PRF de Osório – km 83 da BR-101

Horário: das 9 às 11h