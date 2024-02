Dia D de Combate à Dengue movimenta Diadema contra o Aedes Aegypti

A Secretaria de Saúde de Diadema promoveu, nesta quarta-feira (07), o Dia D de Combate à Dengue, ação que foi realizada de maneira simultânea por todas as regiões da cidade. Agentes de saúde visitaram comércios e residências para conscientizar os moradores sobre maneiras de evitar a criação de ovos e de larvas do vetor, o mosquito Aedes Aegypti.

De acordo com a coordenadora da Situação Epidemiológica de Diadema, Celina Guilhen, no começo da ação integrada, apesar do baixo número de casos confirmados, as suspeitas de contágio por dengue cresceram apesar do baixo número de casos confirmados nos últimos dias. “Até fevereiro, oito casos foram notificados, porém a quantidade de suspeitas duplica a cada dia, o que é preocupante”, alertou.

A vice-prefeita Patty Ferreira iniciou a força-tarefa realizada no bairro Marilene, na região Leste, pedindo a colaboração da população. “O trabalho coletivo é importante para alertar sobre o surto de Dengue e sair desse problema que tira a vida de muitas pessoas”.

O secretário de Saúde José Antonio da Silva exaltou a participação das equipes e da população. “Todo esse empenho e essa participação, tanto nas redes sociais quanto aqui, presencialmente, é necessário para alertar sobre essa doença que voltou a preocupar a todos”, relatou.

Os moradores do Jardim Marilene demonstraram preocupação com a proliferação. Por isso, José Ailton contou com ajuda para evitar o aparecimento do transmissor da doença. “Contratei uma faxineira para limpar os vasos e a minha casa toda semana e aplico o que as agentes de saúde me ensinaram”, declara José. “Entendi o poder desse vírus, porque um grande amigo contraiu e ficou de cama por muitos dias”, completa.

A aposentada Antônia Cavalcante também colaborou higienizando sua rua e residência. “Não conheci ninguém que pegou dengue, mas para evitar a proliferação, coloquei detergente e cloro nos bueiros e nos focos de água parada aqui na rua. Fiz a mesma coisa dentro de casa”, pontua.

As agentes comunitárias de saúde Elenita Santana Rocha e Andressa Ferreira Cavalcante, da UBS Casa Grande, deram dicas de combate ao mosquito Aedes Aegypti. “Além de dobrar a atenção com caixas d’água destampadas, não coloque areia ou terra embaixo dos vasos, porque não ocorre a absorção corretamente. Não se esqueça de tirar poças de água debaixo da geladeira e de locais abertos após as chuvas”, afirma Elenita. “Caso veja alguma região inabitada ou de difícil acesso com larvas, ovos ou até mesmo o mosquito, acione a Vigilância Sanitária.”, complementa Andressa.

Atenção

A Prefeitura ressalta a importância de a população receber o agente de saúde para vistoriar a residência e orientar quanto aos cuidados para eliminar o criadouro do mosquito. Para isso, o munícipe deve observar se os agentes estão devidamente uniformizados e identificados com crachá.

O crachá pode identificar Prefeitura ou SPDM e deve conter foto, nome completo, cargo, número de registro da Prefeitura e brasão do município. Além disso, os funcionários podem estar com camiseta branca escrito CCZ no bolso ou jaleco azul também escrito CCZ no bolso. Os agentes que realizam a nebulização, aplicação de veneno nas casas, usam macacão branco e crachá.

Caso haja alguma dúvida ou suspeita sobre a idoneidade do profissional que se apresente como agente de saúde, o morador pode ligar imediatamente para o telefone 0800-7710963 para saber se há equipe atuando na sua rua.

Todos os serviços da Prefeitura são gratuitos e os agentes não estão autorizados a fazer qualquer cobrança pela inspeção na casa. Se isso acontecer, não aceite e faça uma denúncia para as forças policiais.

Reforço

Após o carnaval, no dia 16 de fevereiro, outro mutirão será realizado nos bairros Casa Grande, Conceição, Maria Tereza, Nova Conquista, Paineiras, Piraporinha, Real, Reid, Ruyce, São José e Serraria. Acompanhe as redes sociais e o site da Prefeitura (https://portal.diadema.sp.gov.br/) para mais informações sobre a atividade.

Onde procurar atendimento

No primeiro mês do ano, foram confirmados quatro casos autóctones de dengue. Caso a pessoa tenha sinais sugestivos de dengue deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, durante a semana, ou o serviço de Urgência e Emergência, no período noturno, finais de semana e feriados.