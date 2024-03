Dia D de combate à dengue: acompanhe em tempo real as ações pelo Brasil

O Dia D de mobilização nacional contra a dengue acontece neste sábado (2) em todo o Brasil. A iniciativa do Ministério da Saúde une governo federal, estados, municípios, agentes comunitários e de combate às endemias, profissionais da saúde e a população brasileira para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Dia D contra a dengue no Ceará



Dia D contra a dengue em João Pessoa, Paraíba



Dia D contra a dengue no Rio Grande do Norte



Dia D contra a dengue em Pernambuco



Dia D contra a dengue em Prado de Minas, Minas Gerais



Dia D contra a dengue em Tocantins



Dia D contra a dengue em Inhapim, Minas Gerais



Dia D contra a dengue em Belo Horizonte, Minas Gerais

https://www.youtube-nocookie.com/embed/oa_e2JgRmiU?si=lrKwxYuL-nTRuFzv

Dia D contra a dengue em Juiz de Fora, Minas Gerais



Dia D contra a dengue em Ninheira, Minas Gerais



Dia D contra a dengue em Mato Grosso do Sul

Dia D contra a dengue no Piauí



Dia D contra a dengue em São Paulo



Dia D contra a dengue em General Sampaio, Ceará

Dia D contra a dengue em Foz do Iguaçu, Paraná



Dia D contra a dengue em Aracaju, Sergipe



Dia D contra a dengue em Imbaú, Paraná



Dia D contra a dengue em Miguel Alves, Piauí



Dia D contra a dengue em Serrita, Pernambuco



Dia D contra a dengue em Fortim, Ceará



Dia D contra a dengue em Salvador, Bahia



Dia D contra a dengue em Antonio Prado, Rio Grande do Sul



Dia D contra a dengue em Concórdia, Santa Catarina



Dia D contra a dengue em Florianópolis, Santa Catarina



Dia D contra a dengue em Pacatuba, Ceará



Dia D contra a dengue em Jaguaribe, Ceará

https://www.youtube-nocookie.com/embed/juKCSjz140s?si=eOYmBJA7b7gpSy1y

Dia D contra a dengue em Pirenópolis, Goiás

https://www.youtube-nocookie.com/embed/pKu_vxcDJKc?si=Cejzi_pPdvtCHCKk

Dia D contra a dengue em Goiás



Segundo o 3º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) e o Levantamento de Índice Amostral (LIA) do Ministério da Saúde, 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos e outros).

Participe da mobilização

Com apenas 10 minutos por semana, é possível deixar a dengue longe de casa: