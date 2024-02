“Dia D” contra a dengue movimenta escolas, Defesa Civil, Exército e municípios paulistas

Em uma ação intersecretarial de combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Governo de SP convocou, para esta sexta-feira (1), todos os 645 municípios paulistas para o “Dia D de Mobilização Estadual” contra as arboviroses urbanas. O evento, anunciado pelo Centro de Operações de Emergências (COE), terá a participação das secretarias estaduais da Saúde, Educação, além da Defesa Civil, com reforço do Exército Brasileiro e o Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde).



A iniciativa inclui atividades especiais nas escolas, orientação à população e fortalecimento das ações de combate à doença nas residências.



“Esse é mais um importante passo entre as ações contra a dengue, principalmente, porque reunimos diversos parceiros nessa iniciativa que estão divulgando e mobilizando toda a população”, ressaltou Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).



Escolas mobilizadas

A ação, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), já disponibilizou às Diretorias Regionais de Ensino conteúdos informativos sobre as arboviroses, sobretudo a dengue, com base nas faixas etárias de cada etapa de ensino, desde o primeiro ano do Fundamental até o Ensino Médio.



O material propõe debates em sala de aula sobre medidas preventivas e importância da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de organização de campanhas de limpeza regulares dentro da escola, com foco na remoção de recipientes que acumulam água, como pneus velhos, garrafas plásticas, latas e vasos de plantas.



Ações casa a casa

A Defesa Civil do Estado mobilizará as equipes para intensificar a orientação à população e reforçar as ações de combate ao mosquito nas residências. Para os municípios que necessitem de apoio da Defesa Civil ou do Exército para as atividades de campo no dia D, está disponível um e-mail disponível para receber as solicitações: coe@saude.sp.gov.br.



O Estado também entregou para todas as prefeituras a campanha “A água mais mortal pode estar no seu quintal”, um material didático e comunicativo para distribuição à população. Estes informes também serão distribuídos para todas as escolas públicas do estado, tanto municipal, quanto estadual, e podendo ser distribuído também nas escolas particulares.



Dengue 100 dúvidas

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas” com as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya nos buscadores da internet. A ferramenta desmistifica as fake news que circulam nas redes sociais e orienta a população sobre as doenças. O acesso está disponível no link: www.dengue100duvidas.sp.gov.br