Di Grassi volta ao cenário da “mais dramática vitória da F-E”

É uma das unanimidades no Mundial de Fórmula E: a vitória do brasileiro Lucas Di Grass no México, em 2019, foi a mais dramática da história – como a própria categoria destaca hoje em seu site na matéria sobre a próxima etapa, marcada para sábado (11), novamente na Cidade do México. Na ocasião, depois de um duelo intenso, na linha de chegada Di Grassi “jogou” seu F-E pelo lado de fora do carro do alemão Pascal Wehrlein, sendo inclusive obrigado a sair da pista para fazer a ultrapassagem. Os dois cruzaram a linha de chegada emparelhados, mas com o brasileiro ligeiramente à frente. Era a segunda das três vitórias de Lucas no ePrix mexicano, um feito que encantou os apaixonados fãs locais, que passaram a ter o brasileiro com um de seus pilotos favoritos.

Neste sábado, o Mundial de Fórmula E retorna ao Autódromo Hermanos Rodríguez para a segunda etapa, depois de ter realizado em dezembro a abertura da temporada 2024/2025 no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Será também a segunda corrida de Di Grassi em sua recém-formada equipe, a Lola Yamaha Abt Formula E Team, e a segunda oportunidade de todos no grid explorarem um pouco mais o potencial do Gen3 Evo, primeiro carro tipo Fórmula com tração nas quatro rodas.

3 vitórias em 9 provas – Esta será a 10ª disputa do ePrix do México, que está no calendário desde a segunda temporada do Mundial, em 2015/2016. Di Grassi venceu um terço das corridas realizadas lá até agora, com primeiros lugares em 2017, 2019 e 2021. A prova é uma das mais populares da categoria, lotando rotineiramente as arquibancadas com mais de 40 mil fãs, cuja principal característica é a paixão pelo automobilismo: o público local oferece aos pilotos e equipes uma calorosa atmosfera durante todo o final de semana, com muitas cenas de fãs beirando a histeria por um autógrafo ou o contato com seus ídolos. Lá, os pilotos e até membros de equipe têm dias de rock stars.

“É um lugar especial para se competir. O público me lembra muito o brasileiro, eles demonstram abertamente a paixão pelas corridas. E é claro que isso é um incentivo especial para estar aqui, para competir e tentar o melhor resultado possível”, resumiu Lucas. “Tenho três vitórias aqui, então boa parte do público daqui acompanhou esses momentos importantes da minha carreira e vejo que muitos torcem por mais um bom resultado. Agradeço demais por esse apoio e espero retribuir da melhor forma”, disse o brasileiro.

Pista exigente – O eclético traçado permanente do Autódromo Hermanos Rodríguez possui 2.630 metros e 19 curvas no sentido horário, onde os carros completarão 36 voltas, ou aproximadamente 95 quilômetros de corrida. A ativação do modo ataque, que dá potência extra aos carros por alguns minutos, está localizada do lado de fora da Curva 15, bem em frente às enormes (e sempre vibrantes) arquibancadas do Foro Sol – um complexo de curvas totalmente cercado pelo público.

“A pista tem um traçado exigente, com uma reta longa e trechos de alta e média, além de trechos mais lentos, formando um pacote interessante e técnico. É um bom desafio para as equipes”, resume Lucas. “Somando tudo isso, as corridas nesta pista são sempre muito emocionantes e a etapa mexicana também é sempre uma das mais interessantes do calendário. Um bom resultado aqui é sempre especial. Claro que tivemos o recesso de final de ano, mas todas as equipes tiveram tempo para trabalhar em seus carros. Espero que nós tenhamos conseguido avançar em relação a São Paulo. No Anhembi, fiquei bem perto da fase de duelos no classificatório, a 0s1, então mostramos que o carro tem potencial para andar mais forte. É o que vamos descobrir a partir desta sexta-feira, quando faremos o primeiro treino aqui no México”, completou o brasileiro.

O líder do campeonato é o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, que foi o vencedor do ePrix de São Paulo. Naquela prova, Lucas abandonou devido a uma pane eletrônica, que desligou todos os sistemas do carro. A Fórmula E entrará na pista pela primeira vez nesta sexta-feira, às 20h00 (de Brasília), para o primeiro treino. O segundo treino acontece na manhã de sábado, às 10h30, com o classificatório para o grid marcado para as 12h40. A corrida será disputada a partir das 17h05, sempre no horário de Brasília.